Samsung Galaxy A56 vs. A55: Der Vergleich
Lohnt sich der Umstieg auf die neue Mittelklasse-Generation? Erfahre mehr im freenet-Vergleich Samsung Galaxy A56 vs. A55!
Lohnt sich der Umstieg auf die neue Mittelklasse-Generation? Erfahre mehr im freenet-Vergleich Samsung Galaxy A56 vs. A55!
Bei der Galaxy-A-Reihe handelt es sich um Samsungs Mittelklasse, die bekannt für eine solide Technik zum attraktiven Preis ist. Welche technischen Neuheiten es im Vergleich Samsung Galaxy A56 vs. Samsung Galaxy A55 gibt, erfährst Du hier.
Die technischen Werte des Samsung Galaxy A56 im Vergleich zum A55:
|Modell
|Galaxy A55
|Galaxy A56
|Display
|6,6 Zoll, 120 Hz, 500 Nits
|6,7 Zoll, 120 Hz, 1.900 Nits
|Frontkamera
|32 MP
|12 MP
|Triplekamera
|50/12/5 MP
|50/12/5 MP
|Akku
|5.000 mAh, 25 Watt
|5.000 mAh, 45 Watt
|Prozessor
|Exynos 1480, 8 GB RAM
|Exynos 1580, 8 GB RAM
|Speicher
|128/256 GB
|128/256 GB
Optisch zeigen sich kaum Unterschiede zwischen den beiden Generationen. Das Galaxy A56 ist mit einer Größe von 162,2 x 77,5 Millimetern und einer Dicke von 7,4 Millimetern etwas größer, dafür jedoch spürbar dünner als das Galaxy A55. Das wirkt sich auch auf das Gewicht des Smartphones aus. Während das Galaxy A55 noch 213 Gramm schwer war, wiegt das neue A56 lediglich 198 Gramm. Beim Material setzt Samsung unverändert auf eine Mischung aus Metall und Corning Gorilla Glass Victus+.
|Modell
|Galaxy A55
|Galaxy A56
|Abmessung
|161,1 x 77,4 x 8,2 mm
|162,2 x 77,5 x 7,4 mm
|Gewicht
|213 g
|198 g
|Material
|Kunststoff, Metall und Corning Gorilla Glass Victus+
|Kunststoff, Metall und Corning Gorilla Glass Victus+
|Farben
|Lilac, Navy, Iceblue, Lemon
|Pink, Graphite, Lightgray, Olive
Mit einer Diagonalen von 6,7 Zoll ist das Display des Galaxy A56 0,1 Zoll größer als beim Vorgängermodell. Allerdings bleibt die Pixeldichte gleich. Dadurch liefert das ältere Galaxy A55 mit 389 ppi einen geringfügig besseren Wert, als das Galaxy A56 mit 385 ppi. Bei alltäglichen Anwendungen fällt das jedoch nicht auf. Identisch ist die maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz. Einen deutlichen Sprung von maximal 500 auf bis zu 1.900 Nits macht die Spitzenhelligkeit zwischen den beiden Generationen der Samsung A-Reihe.
Display ist mit 6,7 Zoll größer als der Vorgänger
Höhere Pixeldichte beim A55: 389 ppi statt 385 ppi
Bessere Spitzenhelligkeit beim A56: 1.900 statt 500 Nits
Was im Duell Samsung Galaxy A55 vs. A56 sofort auffällt, sind die unveränderten Spezifikationen der Triplekamera. Zu ihr gehört eine gute Hauptkamera mit 50 MP, der Blende f/1.8, einem optischen Bildstabilisator und zehnfachem Digitalzoom. Hinzu kommen eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie eine 5-MP-Makrolinse. Der einzige Unterschied im Kameraduell Galaxy A55 vs. A56 betrifft die Frontkamera. Löste sie beim Galaxy A55 noch mit 32 Megapixeln auf, bietet das A56 lediglich 12 Megapixel für die Selfiefotografie.
In beiden Smartphones von Samsung steckt ein 5.000 mAh starker Akku, was für ausreichend Power sorgt. Für das neuere Galaxy A56 gibt Samsung eine Videowiedergabezeit von 29 Stunden an. Kabelloses Laden wird ebenfalls von beiden Generationen unterstützt. Neu ist, dass Du den Akku des Galaxy A56 mit maximal 45 Watt laden kannst, wodurch sich die Ladedauer im Vergleich zum Vorgänger verkürzt. Samsung gibt eine Ladezeit von 68 Minuten bei vollständig entladenem Akku an. Das Galaxy A55 lässt sich mit maximal 25 Watt laden.
5.000 mAh starker Akku bei beiden Modellen
Beide verfügen über kabelloses Laden
Bessere Ladegeschwindigkeit beim A56: 45 Watt statt 25 Watt
Wie bei Samsung üblich, findet zwischen zwei Generationen ein Prozessorwechsel statt, wodurch die neue Generation im Vergleich Samsung Galaxy A55 vs. A56 besser abschneidet. Wird das Galaxy A55 noch von einem Exynos 1480 mit 8 GB RAM angetrieben, kommt das A56 mit dem Prozessor Exynos 1580 und ebenfalls 8 GB RAM auf den Markt. Unverändert sind die Optionen des Gerätespeichers. Du hast sowohl beim Galaxy A55 als auch beim neuen A56 die Wahl zwischen 128 GB und 256 GB Gerätespeicher.
|Modell
|Galaxy A55
|Galaxy A56
|Prozessor
|Exynos 1480
|Exynos 1580
|Kerne
|Octa-Core
|Octa-Core
|Taktung
|4x 2,75 GHz + 4x 2,0 GHz
|1x 2,91 GHz + 3x 2,60 GHz + 4x 1,95 GHz
|Arbeitsspeicher
|8 GB RAM
|8 GB RAM
|Gerätespeicher
|128 GB, 256 GB
|128 GB, 256 GB
Die Unterschiede zwischen dem Galaxy A55 und A56 liegen vor allem im Detail. Die neueste Generation kann mit einem etwas größeren und helleren Display, mehr Ausdauer sowie schnellerem Laden des Akkus und einer neuen Prozessorgeneration überzeugen. Unverändert ist der Preis für das Mittelklasse-Smartphone von Samsung, der bei 479 Euro für den kleineren Gerätespeicher beginnt.
Eine bessere Akkulaufzeit, schnelleres Laden, das etwas größere, deutlich hellere Display und ein neuerer, leistungsfähigerer Prozessor sind die Stärken des Samsung Galaxy A56 seinem Vorgänger gegenüber.
Die Triplekamera bietet solide Werte für ein Mittelklasse-Smartphone und kann es mit allen Fotosituationen aufnehmen. Allerdings gibt es keine Verbesserung zum Vorgängermodell Galaxy A55. Die Auflösung der Frontkamera fällt sogar von 32 MP (A55) auf 12 MP (A56).
Attraktiv ist ein Wechsel vom Galaxy A55 zum A56 vor allem dann, wenn Dir eine lange Akkulaufzeit, schnelles Aufladen und eine starke Performance wichtig sind. Liegt Dein Fokus hingegen auf der Fotografie, bietet das Galaxy A56 keine Verbesserung.
In der Ausführung mit 128 GB Gerätespeicher liegt der UVP bei Markteintritt bei 479 Euro. Entscheidest Du Dich für das Galaxy A56 mit 256 GB Speicher, kostet es 529 Euro.
Foto: ©Samsung