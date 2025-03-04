Optisch zeigen sich kaum Unterschiede zwischen den beiden Generationen. Das Galaxy A56 ist mit einer Größe von 162,2 x 77,5 Millimetern und einer Dicke von 7,4 Millimetern etwas größer, dafür jedoch spürbar dünner als das Galaxy A55. Das wirkt sich auch auf das Gewicht des Smartphones aus. Während das Galaxy A55 noch 213 Gramm schwer war, wiegt das neue A56 lediglich 198 Gramm. Beim Material setzt Samsung unverändert auf eine Mischung aus Metall und Corning Gorilla Glass Victus+.

Bei der Galaxy-A-Reihe handelt es sich um Samsungs Mittelklasse, die bekannt für eine solide Technik zum attraktiven Preis ist. Welche technischen Neuheiten es im Vergleich Samsung Galaxy A56 vs. Samsung Galaxy A55 gibt, erfährst Du hier.

Samsung Galaxy A55 vs. A56 im Displayvergleich

Mit einer Diagonalen von 6,7 Zoll ist das Display des Galaxy A56 0,1 Zoll größer als beim Vorgängermodell. Allerdings bleibt die Pixeldichte gleich. Dadurch liefert das ältere Galaxy A55 mit 389 ppi einen geringfügig besseren Wert, als das Galaxy A56 mit 385 ppi. Bei alltäglichen Anwendungen fällt das jedoch nicht auf. Identisch ist die maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz. Einen deutlichen Sprung von maximal 500 auf bis zu 1.900 Nits macht die Spitzenhelligkeit zwischen den beiden Generationen der Samsung A-Reihe.

Display ist mit 6,7 Zoll größer als der Vorgänger

Höhere Pixeldichte beim A55: 389 ppi statt 385 ppi

Bessere Spitzenhelligkeit beim A56: 1.900 statt 500 Nits

Nahezu identisches Kamera-Set-up bei Galaxy A56 vs. A55

Was im Duell Samsung Galaxy A55 vs. A56 sofort auffällt, sind die unveränderten Spezifikationen der Triplekamera. Zu ihr gehört eine gute Hauptkamera mit 50 MP, der Blende f/1.8, einem optischen Bildstabilisator und zehnfachem Digitalzoom. Hinzu kommen eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie eine 5-MP-Makrolinse. Der einzige Unterschied im Kameraduell Galaxy A55 vs. A56 betrifft die Frontkamera. Löste sie beim Galaxy A55 noch mit 32 Megapixeln auf, bietet das A56 lediglich 12 Megapixel für die Selfiefotografie.

Kapazität und Aufladen der Akkus im Samsung Galaxy A55 vs. A56

In beiden Smartphones von Samsung steckt ein 5.000 mAh starker Akku, was für ausreichend Power sorgt. Für das neuere Galaxy A56 gibt Samsung eine Videowiedergabezeit von 29 Stunden an. Kabelloses Laden wird ebenfalls von beiden Generationen unterstützt. Neu ist, dass Du den Akku des Galaxy A56 mit maximal 45 Watt laden kannst, wodurch sich die Ladedauer im Vergleich zum Vorgänger verkürzt. Samsung gibt eine Ladezeit von 68 Minuten bei vollständig entladenem Akku an. Das Galaxy A55 lässt sich mit maximal 25 Watt laden.

5.000 mAh starker Akku bei beiden Modellen

Beide verfügen über kabelloses Laden

Bessere Ladegeschwindigkeit beim A56: 45 Watt statt 25 Watt

Neuerer Prozessor und bessere Performance für das Galaxy A56

Wie bei Samsung üblich, findet zwischen zwei Generationen ein Prozessorwechsel statt, wodurch die neue Generation im Vergleich Samsung Galaxy A55 vs. A56 besser abschneidet. Wird das Galaxy A55 noch von einem Exynos 1480 mit 8 GB RAM angetrieben, kommt das A56 mit dem Prozessor Exynos 1580 und ebenfalls 8 GB RAM auf den Markt. Unverändert sind die Optionen des Gerätespeichers. Du hast sowohl beim Galaxy A55 als auch beim neuen A56 die Wahl zwischen 128 GB und 256 GB Gerätespeicher.

Modell Galaxy A55 Galaxy A56 Prozessor Exynos 1480 Exynos 1580 Kerne Octa-Core Octa-Core Taktung 4x 2,75 GHz + 4x 2,0 GHz 1x 2,91 GHz + 3x 2,60 GHz + 4x 1,95 GHz Arbeitsspeicher 8 GB RAM 8 GB RAM Gerätespeicher 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB

Fazit des Duells Samsung Galaxy A56 vs. A55

Die Unterschiede zwischen dem Galaxy A55 und A56 liegen vor allem im Detail. Die neueste Generation kann mit einem etwas größeren und helleren Display, mehr Ausdauer sowie schnellerem Laden des Akkus und einer neuen Prozessorgeneration überzeugen. Unverändert ist der Preis für das Mittelklasse-Smartphone von Samsung, der bei 479 Euro für den kleineren Gerätespeicher beginnt.