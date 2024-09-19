19.09.2024

iPhone 16 vs. Samsung Galaxy S24: der ausführliche Vergleich

Entdecke Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Galaxy S24 und iPhone 16 und finde das passende Smartphone für Dich!

iPhone 16 vs. Samsung Galaxy S24
Inhalt

Seit Januar 2024 kannst Du das Samsung Galaxy S24 für einen UVP von rund 900 Euro kaufen. Im September hat auch Apple mit dem iPhone 16 für einen UVP von 950 Euro sein neues Flaggschiff zusammen mit dem iPhone 16 Pro vorgestellt. Das freenet-Team vergleicht im großen Duell iPhone 16 vs. Samsung Galaxy S24 die Kameras, Akkus, Prozessoren und Displays beider Geräte. So viel sei bereits verraten: Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zweier Top-Smartphones, die in verschiedenen Bereichen punkten können.

FeatureiPhone 16Samsung Galaxy S24
HerstellerAppleSamsung
ModelliPhone 16Galaxy S24
Varianten128 GB, 256 GB, 512 GB128 GB (8 GB RAM), 256 GB (8 GB RAM)
Marktstart in DeutschlandSeptember 2024Januar 2024
EinführungspreisAb ca. 949 EuroAb ca. 899 Euro
Aktueller UVP949 € (128 GB), 1.079 € (256 GB), 1.329 € (512 GB)899 € (128 GB), 959 € (256 GB)
BetriebssystemiOS Version: 18Android Version: 14
Benutzeroberfläche-One UI 6.1
Displaygröße6,1 Zoll6,2 Zoll
Auflösung (B x H)1.179 x 2.556 Pixel1.080 x 2.340 Pixel
Pixeldichte461 ppi416 ppi
TypOLEDDynamic AMOLED
BildwiederholfrequenzMax. 60 Hz1-120 Hz
HauptkameraDual-Kamera: 48 MP + 12 MPTriple-Kamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP
Ultraweitwinkelkamera12 MP12 MP
TelekameraKeine10 MP
Frontkamera12 MP12 MP
VideoauflösungBis zu 4K bei 60 fpsBis zu 4K bei 60 fps
AkkulaufzeitBis zu 22 Stunden VideowiedergabeBis zu 29 Stunden Videowiedergabe
Akku-KapazitätUnbekanntUnbekannt
Kabelloses LadenMax. 15 WattMax. 25 Watt
LadegeschwindigkeitMax. 25 WattMax. bis zu 45 Watt
KI-FeaturesApple Intelligence (in Europa nicht verfügbar)Galaxy AI voll nutzbar
SchutzartIP68 (Wasser- und Staubschutz)IP68 (Wasser- und Staubschutz)
GehäusematerialAluminium, GlasAluminium
FarbauswahlBlau, Grün, Pink, Schwarz, WeißSchwarz, Grau, Hellgelb, Violett
Gewicht170 g167 g

Designvergleich: iPhone 16 vs. Samsung Galaxy S24

Wenn Du beide Smartphones nebeneinander legst, fallen beim Design deutliche Unterschiede auf. Apples iPhone 16 gleicht optisch dem Vorgänger iPhone 15, bis auf die rückseitigen Kameralinsen. Sie sind beim neuen Modell untereinander angeordnet und neben dem bereits vom iPhone 15 Pro bekannten Action-Button gibt es seitlich eine zusätzliche Kamerataste. Das neue iPhone 16 ist 147,6 Millimeter hoch, 71,6 Millimeter breit, 7,8 Millimeter dick und hat ein Gewicht von 170 Gramm.

Die drei rückseitigen Kameralinsen beim Samsung Galaxy S24 sind ebenfalls untereinander platziert. Es hat eine Höhe von 147 Millimetern, eine Breite von 70,6 Millimetern, ist 7,6 Millimeter dick und wiegt 167 Gramm. Die Farbauswahl für das iPhone 16 umfasst Blau, Grün, Pink, Schwarz und Weiß. Beim Samsung S24 hast Du hingegen die Wahl zwischen Schwarz, Grau, Hellgelb und Violett.

FeatureiPhone 16Samsung Galaxy S24
Größe147,6 mm x 71,6 mm x 7,8 mm147 mm x 70,6 mm x 7,6 mm
Gewicht170 g167 g
FarbvariantenBlau, Grün, Pink, Schwarz, WeißSchwarz, Grau, Hellgelb, Violett

Galaxy S24 als Sieger beim Displayvergleich

Wenig Gemeinsamkeiten weisen die beiden Top-Modelle von Apple und Samsung beim Blick auf die Displays auf. Das Galaxy S24 hat mit 6,2 Zoll ein um 0,1 Zoll größeres Display als Apples iPhone 16. Unterschiedlich ist auch die Technologie, denn Apple nutzt beim iPhone 16 ein OLED-Display, Samsung für das Galaxy S24 die Dynamic-AMOLED-Variante.

Das S24 überzeugt zudem mit einer dynamischen Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz, wohingegen das iPhone 16 maximal 60 Hz liefert. Auch die Helligkeit ist mit einem Spitzenwert von 2.600 Nits beim Samsung Galaxy S24 besser als beim iPhone 16 mit maximal 2.000 Nits.

FeatureiPhone 16Samsung Galaxy S24
Displaygröße6,1 Zoll6,2 Zoll
DisplaytechnologieOLEDDynamic AMOLED
BildwiederholrateMax. 60 Hz1-120 Hz dynamisch
Helligkeit2.000 Nits2.600 Nits

Stärkerer Prozessor im iPhone 16

Wie gut ein Smartphone performt, lässt sich anhand des verwendeten Prozessors messen. Bei diesem Vergleichspunkt im Duell iPhone 16 vs. Samsung Galaxy S24 hat das iPhone die Nase deutlich vorn. In ihm steckt der brandneue A18 Bionic Chip, welcher laut Herstellerangabe eine erhebliche Leistungssteigerung bei niedrigerem Energieverbrauch als der A16 Chip im iPhone 15 zu bieten hat.

Das Galaxy S24 ist mit einem Exynos 2400 ausgestattet. Obwohl dieser im direkten Vergleich mit dem iPhone 16 schlechter abschneidet, handelt es sich bei beiden Chips um Top-Modelle. Spielst Du gerne 3D-Games oder bearbeitest auf dem Smartphone 4k-Videos, macht sich der Performance-Unterschied allerdings bemerkbar.

FeatureiPhone 16Samsung Galaxy S24
ProzessorA18 BionicExynos 2400

Gleichwertige Kameras beim Galaxy S24 und iPhone 16

Technische Unterschiede aber gleichwertige Fotoergebnisse liefert der Kameravergleich des iPhone 16 mit dem Samsung S24. Der Hauptunterschied ist die Anzahl der Linsen. Beim iPhone setzt Apple auf eine Dual-Kamera mit 50 MP starker Hauptlinse und 12 MP starker Ultraweitwinkellinse. Den Verzicht auf eine Telelinse gleicht Apple durch eine spezielle Zoomtechnik aus.

Samsung stattet das Galaxy S24 mit einer 48-MP-Hauptkamera, einer Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP Auflösung sowie einer 10 MP starken Telekamera aus. Einen wichtigen Vorteil hinsichtlich der Bedienung hat das iPhone 16 mit zusätzlicher Kamerataste. Dafür bietet Dir Samsung zahlreiche Features zur Bildbearbeitung mittels KI.

FeatureiPhone 16Samsung Galaxy S24
HauptkameraDual-Kamera, 50 MPTriple-Kamera, 48 MP
Ultraweitwinkel12 MP12 MP
TelekameraKeine10 MP
Zusätzliche FeaturesKamerataste, spezielle ZoomtechnikKI-basierte Bildbearbeitung

Unterschiedliche Stärken der Akkus im Duell iPhone 16 vs. Samsung Galaxy S24

Beim Vergleich der Akkus lässt sich kein eindeutiger Sieger ermitteln, denn beide Modelle punkten mit einer jeweils eigenen Stärke. Wenn Dir die Ausdauer des Akkus in einem Smartphone wichtig ist, passt das Samsung Galaxy S24 besser zu Dir. Hier erwartet Dich eine Videowiedergabezeit von bis zu 29 Stunden.

Im Vergleich dazu bringt das iPhone 16 mit 22 Stunden deutlich weniger Ausdauer mit. Es ist jedoch die bessere Wahl, wenn Dir eine kurze Ladezeit wichtig ist. Hier kann das iPhone 16 mit einem Spitzenwert von 25 Watt bei kabellosem Laden überzeugen, denn das Galaxy S24 lässt sich kabellos mit höchstens 15 Watt laden.

FeatureiPhone 16Samsung Galaxy S24
Videowiedergabezeit22 Stunden29 Stunden
Kabelloses LadenMax. 25 WattMax. 15 Watt

KI-Features nur beim Samsung S24 voll nutzbar

Künstliche Intelligenz spielt auch bei Smartphones eine immer wichtigere Rolle, da sie den Funktionsumfang erweitert und die Bedienbarkeit verbessert. Wenn Dir diese Möglichkeiten wichtig sind, ist das iPhone 16 zumindest aktuell nicht die beste Wahl für Dich. Zwar bringt es alle Voraussetzungen mit, um Apple Intelligence zu nutzen, die Apple-KI ist jedoch für den Markt in Europa bislang nicht verfügbar. Beim Galaxy S24 kannst Du Samsungs KI Galaxy AI bereits in vollem Umfang verwenden.

FeatureiPhone 16Samsung Galaxy S24
KI-FunktionenNoch nicht in Europa verfügbarGalaxy AI voll nutzbar
Fazit: zwei Top-Modelle mit unterschiedlichen Stärken

Einen klaren Sieger gibt es im Duell iPhone 16 vs. Samsung Galaxy S24 nicht, denn jedes Smartphone überzeugt auf seine Weise. Zusammengefasst bedeutet das:

  • besseres Display beim Galaxy S24 mit 2.600 Nits und bis zu 120 Hz

  • stärkerer A18 Prozessor im iPhone 16

  • gleichwertige Kameras, aber einfachere Bedienung beim iPhone 16

  • ausdauernderer Akku im Samsung S24, dafür kürzere Ladezeit beim iPhone 16

  • 50 Euro höherer UVP für das iPhone 16

FAQ zum iPhone 16 und Samsung Galaxy S24

Wie unterscheiden sich die Designs von iPhone 16 und Samsung Galaxy S24?

Sowohl bei der Farbauswahl für das Gehäuse als auch der Kamerainsel zeigen sich deutliche Designunterschiede zwischen dem iPhone 16 und Samsung Galaxy S24.

Welche Leistungen bieten Akku und Prozessoren beim iPhone 16 und Samsung Galaxy S24 im Vergleich?

Der Akku des Galaxy S24 hält mit 29 Stunden Videowiedergabe länger durch. Dafür kannst Du den Akku des iPhone 16 kabellos mit bis zu 25 Watt statt nur 15 Watt beim Galaxy S24 laden.

iPhone 16 oder Samsung Galaxy S24, welches Handy hat die bessere Kamera?

Die technischen Werte der Dual-Kamera beim iPhone 16 und Triple-Kamera beim Samsung S24 sind ähnlich. Ein Alleinstellungsmerkmal des neuen iPhones ist die zusätzliche Kamerataste für eine bessere Bedienbarkeit.

Welches Handy hat das bessere Display, das iPhone 16 oder das S24?

Das Duell iPhone 16 vs. Samsung Galaxy S24 zeigt deutliche Vorteile beim 6,2 Zoll großen Display des Galaxy S24. Es hat mit 2.600 Nits die bessere Helligkeit und bietet mit 1 bis 120 Hertz die höhere Bildwiederholrate.

Foto: ©Samsung, Apple

Maro

Maro ist ein Phänomen, denn er liebt iOS und Android gleichermaßen. Beste Voraussetzungen, um neue Smartphones fair auf Herz und Nieren zu prüfen. Privat hat Maro eine dicke Katze und viel Humor.

