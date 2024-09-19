Seit Januar 2024 kannst Du das Samsung Galaxy S24 für einen UVP von rund 900 Euro kaufen. Im September hat auch Apple mit dem iPhone 16 für einen UVP von 950 Euro sein neues Flaggschiff zusammen mit dem iPhone 16 Pro vorgestellt. Das freenet-Team vergleicht im großen Duell iPhone 16 vs. Samsung Galaxy S24 die Kameras, Akkus, Prozessoren und Displays beider Geräte. So viel sei bereits verraten: Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zweier Top-Smartphones, die in verschiedenen Bereichen punkten können.

Designvergleich: iPhone 16 vs. Samsung Galaxy S24

Wenn Du beide Smartphones nebeneinander legst, fallen beim Design deutliche Unterschiede auf. Apples iPhone 16 gleicht optisch dem Vorgänger iPhone 15, bis auf die rückseitigen Kameralinsen. Sie sind beim neuen Modell untereinander angeordnet und neben dem bereits vom iPhone 15 Pro bekannten Action-Button gibt es seitlich eine zusätzliche Kamerataste. Das neue iPhone 16 ist 147,6 Millimeter hoch, 71,6 Millimeter breit, 7,8 Millimeter dick und hat ein Gewicht von 170 Gramm.

Die drei rückseitigen Kameralinsen beim Samsung Galaxy S24 sind ebenfalls untereinander platziert. Es hat eine Höhe von 147 Millimetern, eine Breite von 70,6 Millimetern, ist 7,6 Millimeter dick und wiegt 167 Gramm. Die Farbauswahl für das iPhone 16 umfasst Blau, Grün, Pink, Schwarz und Weiß. Beim Samsung S24 hast Du hingegen die Wahl zwischen Schwarz, Grau, Hellgelb und Violett.

Feature iPhone 16 Samsung Galaxy S24 Größe 147,6 mm x 71,6 mm x 7,8 mm 147 mm x 70,6 mm x 7,6 mm Gewicht 170 g 167 g Farbvarianten Blau, Grün, Pink, Schwarz, Weiß Schwarz, Grau, Hellgelb, Violett

Galaxy S24 als Sieger beim Displayvergleich

Wenig Gemeinsamkeiten weisen die beiden Top-Modelle von Apple und Samsung beim Blick auf die Displays auf. Das Galaxy S24 hat mit 6,2 Zoll ein um 0,1 Zoll größeres Display als Apples iPhone 16. Unterschiedlich ist auch die Technologie, denn Apple nutzt beim iPhone 16 ein OLED-Display, Samsung für das Galaxy S24 die Dynamic-AMOLED-Variante.

Das S24 überzeugt zudem mit einer dynamischen Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz, wohingegen das iPhone 16 maximal 60 Hz liefert. Auch die Helligkeit ist mit einem Spitzenwert von 2.600 Nits beim Samsung Galaxy S24 besser als beim iPhone 16 mit maximal 2.000 Nits.

Feature iPhone 16 Samsung Galaxy S24 Displaygröße 6,1 Zoll 6,2 Zoll Displaytechnologie OLED Dynamic AMOLED Bildwiederholrate Max. 60 Hz 1-120 Hz dynamisch Helligkeit 2.000 Nits 2.600 Nits

Stärkerer Prozessor im iPhone 16

Wie gut ein Smartphone performt, lässt sich anhand des verwendeten Prozessors messen. Bei diesem Vergleichspunkt im Duell iPhone 16 vs. Samsung Galaxy S24 hat das iPhone die Nase deutlich vorn. In ihm steckt der brandneue A18 Bionic Chip, welcher laut Herstellerangabe eine erhebliche Leistungssteigerung bei niedrigerem Energieverbrauch als der A16 Chip im iPhone 15 zu bieten hat.

Das Galaxy S24 ist mit einem Exynos 2400 ausgestattet. Obwohl dieser im direkten Vergleich mit dem iPhone 16 schlechter abschneidet, handelt es sich bei beiden Chips um Top-Modelle. Spielst Du gerne 3D-Games oder bearbeitest auf dem Smartphone 4k-Videos, macht sich der Performance-Unterschied allerdings bemerkbar.

Feature iPhone 16 Samsung Galaxy S24 Prozessor A18 Bionic Exynos 2400

Gleichwertige Kameras beim Galaxy S24 und iPhone 16

Technische Unterschiede aber gleichwertige Fotoergebnisse liefert der Kameravergleich des iPhone 16 mit dem Samsung S24. Der Hauptunterschied ist die Anzahl der Linsen. Beim iPhone setzt Apple auf eine Dual-Kamera mit 50 MP starker Hauptlinse und 12 MP starker Ultraweitwinkellinse. Den Verzicht auf eine Telelinse gleicht Apple durch eine spezielle Zoomtechnik aus.

Samsung stattet das Galaxy S24 mit einer 48-MP-Hauptkamera, einer Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP Auflösung sowie einer 10 MP starken Telekamera aus. Einen wichtigen Vorteil hinsichtlich der Bedienung hat das iPhone 16 mit zusätzlicher Kamerataste. Dafür bietet Dir Samsung zahlreiche Features zur Bildbearbeitung mittels KI.

Feature iPhone 16 Samsung Galaxy S24 Hauptkamera Dual-Kamera, 50 MP Triple-Kamera, 48 MP Ultraweitwinkel 12 MP 12 MP Telekamera Keine 10 MP Zusätzliche Features Kamerataste, spezielle Zoomtechnik KI-basierte Bildbearbeitung

Unterschiedliche Stärken der Akkus im Duell iPhone 16 vs. Samsung Galaxy S24

Beim Vergleich der Akkus lässt sich kein eindeutiger Sieger ermitteln, denn beide Modelle punkten mit einer jeweils eigenen Stärke. Wenn Dir die Ausdauer des Akkus in einem Smartphone wichtig ist, passt das Samsung Galaxy S24 besser zu Dir. Hier erwartet Dich eine Videowiedergabezeit von bis zu 29 Stunden.

Im Vergleich dazu bringt das iPhone 16 mit 22 Stunden deutlich weniger Ausdauer mit. Es ist jedoch die bessere Wahl, wenn Dir eine kurze Ladezeit wichtig ist. Hier kann das iPhone 16 mit einem Spitzenwert von 25 Watt bei kabellosem Laden überzeugen, denn das Galaxy S24 lässt sich kabellos mit höchstens 15 Watt laden.

Feature iPhone 16 Samsung Galaxy S24 Videowiedergabezeit 22 Stunden 29 Stunden Kabelloses Laden Max. 25 Watt Max. 15 Watt

KI-Features nur beim Samsung S24 voll nutzbar

Künstliche Intelligenz spielt auch bei Smartphones eine immer wichtigere Rolle, da sie den Funktionsumfang erweitert und die Bedienbarkeit verbessert. Wenn Dir diese Möglichkeiten wichtig sind, ist das iPhone 16 zumindest aktuell nicht die beste Wahl für Dich. Zwar bringt es alle Voraussetzungen mit, um Apple Intelligence zu nutzen, die Apple-KI ist jedoch für den Markt in Europa bislang nicht verfügbar. Beim Galaxy S24 kannst Du Samsungs KI Galaxy AI bereits in vollem Umfang verwenden.