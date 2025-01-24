Erfahre im großen freenet-Vergleich Samsung S25 Plus vs. S24 Plus, ob das neue S25 Plus besser als sein Vorgänger ist!

Mitte Januar 2024 hat Samsung die Galaxy S24-Reihe vorgestellt hat. Pünktlich am 22. Januar 2025 lädt der südkoreanische Hersteller erneut zur Präsentation der neuen Flaggschiffe ein. Unter den vorgestellten Modellen befindet sich auch das Samsung Galaxy S25 Plus als direkter Nachfolger des Samsung S24 Plus. Auf welche Neuheiten Du Dich freuen kannst und in welchen Bereichen sich beide Modelle ähneln, das erfährst Du hier im großen Vergleich Samsung S25 Plus vs. S24 Plus. Samsung Galaxy S25 Plus vs. S24 Plus: Design im Vergleich Der vielleicht auffälligste Designunterschied zwischen den Generationen betrifft die Dicke des Smartphones. War das Samsung S24 Plus noch 7,7 Millimeter dick, hat das neuere Samsung S25 Plus mit 7,3 Millimetern ein zierlicheres Design. Es wiegt nur noch 190 Gramm. Das sorgt für eine angenehme Handhabung. Bei der Materialfrage schlägt Samsung keine neuen Wege ein und spendiert dem Galaxy S25 Plus wie schon seinem Vorgänger ein Gehäuse aus Armor Aluminium und ein Display aus Gorilla Glass. Galaxy S25 hat ein 0,4 Millimeter schlankeres Design

Mischung aus Gorilla Glass und Armor Aluminium

nahezu identisches Design Bewährte Technik beim Display des Samsung S25 Plus Wie schon beim Design greift Samsung auch beim Display des neuen Galaxy S25 Plus auf Bekanntes zurück. Es hat mit 6,7 Zoll die gleiche Größe wie beim Galaxy S24 Plus und gehört somit zu den Handys mit großem Display. Es bietet eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz. Ebenfalls gleiche Werte im Duell Samsung Galaxy S25 Plus vs. S24 Plus liefert die Auflösung der Displays. Sie beträgt 3.120 x 1.440 Pixel, was dem Standard Quad HD+ entspricht. Bei starkem Sonnenlicht erleichtert die punktuelle Spitzenhelligkeit von 2.600 Nits Dir das Ablesen des Displays. Samsung Galaxy S25+ Samsung Galaxy S24+ Display 6,7 Zoll 6,7 Zoll Auflösung 3.120 x 1.440 Pixel (Quad HD+) 3.120 x 1.440 Pixel (Quad HD+) Spitzenhelligkeit 2.600 Nits 2.600 Nits Bildwiederholungsrate Standard (60 Hz) / Adaptiv (bis zu 120 Hz) Standard (60 Hz) / Adaptiv (bis zu 120 Hz) Samsung Galaxy S25 Plus vs. S24 Plus: Wenig Neues bei den Kameras Der nächste Vergleichspunkt im Duell Samsung S24 Plus vs. S25 Plus bringt keine großen Überraschungen ans Licht. Was beim Samsung S24 Plus gut funktioniert hat, wird Dich auch beim aktuellen Samsung S25 Plus nicht enttäuschen. Rückseitig ist eine Triple-Kamera verbaut, die eine 8k-Auflösung für Videos bietet. Mit der Frontkamera lassen sich UHD-Videos aufnehmen. Die sonstigen Kameradaten beim Samsung S25 Plus und S24 Plus im Detail: Selfie-Kamera mit Autofokus, 10 MP Auflösung und Blende f/2.2

Hauptkamera mit 10-fachem Digitalzoom, Autofokus, 50 MP Auflösung und f/1.8 Blende

Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP Auflösung und zweifachem Digitalzoom

Telelinse mit 10 MP Auflösung, Autofokus, dreifachem optischem Zoom und zehnfachem Digitalzoom

Prozessoren-Vergleich: Samsung Galaxy S25 Plus vs. S24 Plus Die sicherlich wichtigste Neuerung beim kürzlich vorgestellten Samsung S25 ist der Prozessor. Während Samsung bei der S24-Reihe die beiden günstigeren Modelle Samsung Galaxy S24 und S24 Plus noch mit eigenem Prozessor bestückte, kommt in der neuen Generation in allen Geräten ein Modell von Qualcomm zum Einsatz: der Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Der Achtkerner hat eine Taktung von 2 Mal 4.47 GHz und 6 Mal 3.5 GHz. Gleichbleibend ist der Arbeitsspeicher von 12 GB. Den Prozessorvergleich von Samsung S25 Plus vs. S24 Plus gewinnt daher ganz klar das neuere S25 Plus. Samsung Galaxy S25+ Samsung Galaxy S24+ Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Exynos 2400 Arbeitsspeicher 12 GB 12 GB Interner Speicher 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Galaxy S25 Plus vs. S24 Plus: Software und Speicheroptionen Aufgrund des ziemlich genau ein Jahr späteren Termins für die Markteinführung nutzt das Samsung Galaxy S25 Plus neuere Software. Ist auf dem S24 Plus noch Android 14 ab Werk installiert, kommt das neue Modell mit Android 15 und der Benutzeroberfläche One UI 7.0 in den Handel. Eine weitere Gemeinsamkeit im Vergleich Samsung S24 Plus vs. S25 Plus sind die Speicheroptionen. Du kannst zwischen 256 GB und 512 GB Gerätespeicher wählen. S25 Plus vs. S24 Plus im Akkuvergleich Wie leistungsstark und ausdauernd ist der Akku des Samsung S25 Plus im Vergleich zum Akku im S24 Plus? Wer hier auf eine Verbesserung gehofft hat, wird leider enttäuscht. Im Galaxy S25 Plus steckt ein Akkumodell mit 4.000 mAh, das innerhalb von 68 Minuten vollständig geladen sein soll. Die maximale Ladegeschwindigkeit beträgt 45 Watt. Damit liefert das Samsung S25 Plus die gleichen Akkudaten, wie auch schon der Vorgänger. Kabelloses Laden wird vom Smartphone ebenfalls unterstützt. Laut Angaben von Samsung soll mit dem Galaxy S25 Plus eine Videowiedergabe von 30 Stunden und Musikwiedergabe von bis zu 92 Stunden möglich sein. Wer viel Wert auf eine hohe Akkukapazität beim Handy legt ist mit einem anderen Samsung-Modell besser beraten.

Duell Samsung S25 Plus vs. S24 Plus: Fazit Im ausführlichen Vergleich Samsung S25 Plus vs. S24 Plus fallen vor allem Gemeinsamkeiten der beiden Generationen auf. Design, Display, Akku, Kameras und Speicher liefern größtenteils identische technische Daten. Neu ist hingegen der Prozessor. Hier steigt Samsung vom Exynos 2500 im S24 Plus auf den Snapdragon 8 Elite for Galaxy im S25 Plus um. Trotz gleichbleibendem Arbeitsspeicher dürfte das einen Performanceschub bedeuten. FAQ zum Samsung S24 Plus vs. S25 Plus Was ist besser, Samsung Galaxy S24 Plus oder S25 Plus? Mit Blick auf die Performance kann das neue Samsung S25 Plus mit dem Snapdragon 8 Elite mehr überzeugen. Es ist zudem etwas handlicher. Wo liegt der Unterschied zwischen Samsung Galaxy S24 Plus und S25 Plus? Während Samsung überwiegend auf bereits erprobte Technik im neuen Galaxy S25 Plus setzt, kommt erstmals ein neuer Prozessor zum Einsatz, nämlich das Modell Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ein weiterer Unterschied betrifft die Software, die auf einem neueren Stand ist. Darüber hinaus ist das Smartphone 0,4 Millimeter dünner. Wie viel wird das Samsung Galaxy S25 Plus kosten? Das Galaxy S25 Plus wird in zwei Speichervarianten angeboten: 256 GB und 512 GB. Für das Modell mit 256 GB Gerätespeicher beträgt der UVP 1150 Euro beim Markteinstieg. Für die größere Speichervariante fällt ein UVP von 1.270 Euro an. Welches Samsung Galaxy S ist das beste? Sowohl bei der Performance als auch bei der Kameraausstattung setzt sich das Samsung S25 Ultra von den anderen Modellen der S25-Reihe ab. Es liefert die beste technische Ausstattung mit ausdauerndem Akku und großzügigem Display. ©Foto: Samsung

