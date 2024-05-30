Sony Xperia 10 V vs. Sony Xperia 10 VI: Alle technischen Daten in der Übersicht Bei der Smartphone-Reihe Sony Xperia 10 handelt es sich um Modelle der Mittelklasse. Der Hersteller Sony setzt dabei vor allem auf eine lange Akkulaufzeit sowie ein geringes Gewicht. Im Vergleich Sony Xperia 10 VI vs. Sony Xperia 10 V von freenet erfährst Du, was das aktuelle Sony Xperia 10 VI vom Vorgänger Sony Xperia 10 V unterscheidet. In der Tabelle findest Du zunächst die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf einen Blick: Feature Sony Xperia 10 V Sony Xperia 10 VI Release Date Juni 2023 Juni 2024 Preis (UVP) 399 Euro 449 Euro Farben Weiß, Violett, Grün, Schwarz Weiß, Blau, Schwarz Prozessor Snapdragon 695 Snapdragon 6 Gen 1 RAM 6 GB 8 GB Displaygröße 6,1 Zoll 6,1 Zoll Auflösung 1080 x 2520 Pixel 1080 x 2520 Pixel Pixeldichte 449 ppi 449 ppi Bildwiederholfrequenz 60 Hz 60 Hz Displaymaterial Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Akkukapazität 5.000 mAh 5.000 mAh Ladegeschwindigkeit Kabelgebunden bis zu 21 Watt Kabelgebunden bis zu 30 Watt Kabelloses Laden Nein Nein Rückseitige Kamera Triple-Kamera Dual-Kamera Hauptkamera 48 MP 48 MP Ultraweitwinkelkamera 8 MP 8,3 MP Frontkamera 8 MP 8,3 MP Gewicht 159 Gramm 164 Gramm 5G-Unterstützung Ja Ja USB-Anschluss USB 2.0 Typ C USB 2.0 Typ C Sony Xperia 10 V vs. Sony Xperia 10 VI: Release Date und Preis Der Verkaufsstart des Sony Xperia 10 V liegt bereits etwas länger zurück, denn das Mittelklasse-Modell ist seit Juni 2023 in den Farben Weiß, Violett, Grün und Schwarz erhältlich. Im Mai 2024 präsentierte Sony mit dem Sony Xperia 10 VI das Nachfolgemodell, welches laut Herstellerangabe ab Juni 2024 verfügbar sein soll. Du hast dabei die Wahl zwischen den Farben Weiß, Blau und Schwarz. Ein erster Unterschied beim Duell Sony Xperia 10 VI vs. Xperia 10 V zeigt sich beim Blick auf den UVP. Wurde hier für das seit Juni 2023 erhältliche Xperia 10 V noch ein UVP von 399 Euro angegeben, startet das brandneue Sony Xperia 10 VI mit einem UVP von 449 Euro.

Sony Xperia 10 VI Dual SIM Schwarz Display Akku Soundqualität Online bestellbar Details 399.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Der Prozessor im Check: Sony Xperia 10 VI vs. V Herzstück jedes Smartphones – egal ob Einsteiger-Gerät, Mittelklasse-Modell oder Flaggschiff – ist der Prozessor. Hier erhält das neue Sony Xperia 10 VI mit dem Snapdragon 6 Gen 1 ein aktuelleres Modell als das Vorgänger-Smartphone. Im älteren Sony Xperia 10 V steckt ein Snapdragon 695. Daher kannst Du mit mehr Leistung bei komplexen Anwendungen wie KI oder Games rechnen. Als Arbeitsspeicher stehen beim Xperia 10 VI übrigens 8 GB RAM zur Verfügung. Beide Mittelklasse-Geräte können in Sachen Performance jedoch keineswegs mit dem ebenfalls erst kürzlich vorgestellten Sony Xperia 1 VI mithalten. Sony Xperia 10 VI vs. Sony Xperia 10 V: Display-Vergleich Vergleichst Du die Datenblätter der Displays beim Sony Xperia 10 VI vs. Xperia 10 V erkennst Du ausschließlich Gemeinsamkeiten. Hier setzt Sony also auf Altbekanntes und verpasst den Sprung nach vorn. Die Displays beim Xperia 10 V und Xperia 10 VI von Sony haben folgende Werte: 6,1 Zoll Größe

das Displayformat 21:9

eine Auflösung von 1.080 x 2.520 Pixeln

eine Pixeldichte von 449 ppi

eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz

Gorilla Glass Victus als Material Starke Akkus im Duell Sony Xperia 10 VI vs. Xperia 10 V Sony hebt in der Präsentation des neuen Mittelklasse-Modells vor allem den starken Akku hervor und der kann sich bei beiden Modellen in der Tat sehen lassen. Schon das Xperia 10 V wurde mit einem 5.000 mAh Akku ausgestattet, der auch im neueren Xperia 10 VI steckt. Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 360 Minuten am Tag gibt Sony an, dass beide Modelle zwei Tage lang durchhalten, bevor Du sie wieder laden musst. Neu ist die Ladegeschwindigkeit beim Xperia 10 VI. Hier ist kabelgebundenes Laden mit bis zu 30 Watt möglich. Beim Xperia 10 V lag der Wert noch bei 21 Watt. Leider bieten beide Smartphones keine Möglichkeit zum kabellosen Laden. Was bieten die Kameras beim Sony Xperia 10 V vs. Sony Xperia 10 VI? Die Bewertung der Kameratechnik lässt sich so zusammenfassen: gut für Schnappschüsse, aber nicht für besondere Fotos. Interessant ist, dass Sony beim Xperia 10 VI nicht mehr auf eine rückseitige Triple-Kamera setzt, wie es noch beim Vorgänger Xperia 10 V der Fall war. Stattdessen ist eine Dual-Kamera verbaut. Die Hauptlinse löst mit 48 MP auf, die Ultraweitwinkellinse mit 8,3 MP. Das sind ähnliche Werte wie beim Xperia 10 V. Hinzu kommt eine Frontkamera, deren Auflösung bei 8,3 MP liegt.

Fazit zum Duell Sony Xperia 10 VI vs. Sony Xperia 10 V Optisch fallen beim Vergleich Sony Xperia 10 VI vs. Xperia 10 V kaum Unterschiede auf und obwohl das Xperia 10 VI fünf Gramm schwerer als sein Vorgänger ist, bleibt es ein Leichtgewicht in diesem Segment. Ferner gibt es beim Display so gut wie keine Veränderung. Das Xperia 10 VI von Sony bekommt jedoch einen leistungsfähigeren Prozessor und ermöglicht schnelleres Laden des Akkus. Fotos kannst Du nur noch mit einer Dual-Kamera auf der Rückseite und der 8,3 MP starken Frontkamera machen. Das ist solide für Schnappschüsse, jedoch nichts für begeisterte Hobbyfotografen. FAQ zu Sony Xperia 10 V vs. Sony Xperia 10 VI Wie unterscheiden sich das Sony Xperia 10 V und das Sony Xperia 10 VI in Bezug auf das Design und Display? Optisch ähneln sich die beiden Mittelklasse-Smartphones von Sony stark. Während ihre Größe identisch ist, fällt das Xperia 10 VI mit 164 Gramm genau fünf Gramm schwerer als der Vorgänger aus. Unterschiedlich ist zudem die Farbauswahl beider Modelle. Keine technischen Neuheiten sind beim Display des neueren Xperia 10 VI zu erwarten, denn hier setzt Sony auf die bereits vom Xperia 10 V bekannte Technik. Welche Leistungsunterschiede gibt es zwischen dem Sony Xperia 10 V und dem Sony Xperia 10 VI? Im Performance-Vergleich Sony Xperia 10 VI vs. V hat das neue Xperia 10 VI die Nase vorn. Es wird mit einem Snapdragon 6 Gen 1 von Qualcomm ausgeliefert und greift auf 8 GB RAM zu. Dadurch bietet es die bessere Performance als das Xperia 10 V mit dem älteren Snapdragon 695. Wie sind die Kameraausstattungen der beiden Smartphones im Vergleich? Während das Xperia 10 V noch mit einer Triple-Kamera auf der Rückseite ausgestattet war, verfügt das Xperia 10 VI nur noch über eine duale Kamera mit 48 MP Auflösung bei der Hauptkamera und 8,3 MP bei der Ultraweitwinkelkamera. Minimal besser ist die Auflösung der Frontkamera beim Vergleich Sony Xperia 10 VI vs. Sony Xperia 10 V, denn sie ist von 8 auf 8,3 MP gestiegen. Welche Software-Features und Connectivity-Optionen bieten das Sony Xperia 10 V und das Sony Xperia 10 VI? Beide Modelle unterstützen 5G, sind mit einem USB 2.0 Typ C Anschluss ausgestattet und verfügen über Bluetooth, wobei das Xperia 10 V Bluetooth 5.1 und das Xperia 10 VI Bluetooth 5.2 nutzt. Bild: © Sony

Mia Mia fragt immer als erste, was das neue Smartphone außer Telefonieren, Fotografieren und Musikabspielen noch kann. Gut so. Mehr als neue Technik und das Internet liebt Mia nur ihren kleinen Sohn. Alle Artikel aufrufen