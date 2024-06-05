Ohne großes Medienspektakel hat Google die neueste Generation der Pixel-A-Reihe auf den Markt gebracht. Was steckt im Pixel 8a, welche wichtigen Unterschiede zum Google Pixel 8 gibt es und für wen kommt welches Smartphone in Frage? Auf diese Fragen liefert Dir der große Vergleich Google Pixel 8 vs. 8a von freenet ausführliche Antworten.

Performance: Prozessor und Speicher von Google Pixel 8 vs. 8a

In beiden Smartphones steckt ein Tensor G3 von Google, dem 8 GB RAM zur Verfügung stehen. Daraus ergibt sich eine identische Performance beim Vergleich Google Pixel 8a vs. 8. Auch der Gerätespeicher ist sowohl beim Pixel 8 als auch beim Pixel 8a in den Varianten 128 GB und 256 GB erhältlich. Somit liegen das Flaggschiff und Mittelklasse-Modell hinsichtlich der Performance im Duell Pixel 8 vs. 8a gleichauf.

Optik: Design und Display beim Pixel 8 vs. 8a

Beim ersten Auspacken beider Modelle von Google fällt auf, dass sie sich optisch stark ähneln. Das Pixel 8 ist etwas kleiner und leichter, was jedoch erst bei sehr genauem Hinsehen auffällt. Hinsichtlich des Designs liegt der größte Unterschied beim Vergleich Google Pixel 8 vs. 8a bei den Rändern um das Display. Sie sind beim Pixel 8 schmaler gehalten. Rückseitig fällt auf, dass das Pixel 8a eine Gehäuserückseite aus Kunststoff hat, während die Rückseite des Pixel 8 poliert ist und Gorilla Glass Victus verwendet wird. Das Pixel 8 hat zudem das Sicherheitszertifikat IP68, das Pixel 8a lediglich das Zertifikat IP 67. Mit 6,2 Zoll ist das Display des Pixel 8 um 0,1 Zoll größer als das des Pixel 8a. Beide OLED-Displays haben eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln, eine maximale Helligkeit von 2.000 Nits und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Einen klaren Sieger beim Vergleich der Displays von Google Pixel 8a vs. 8 gibt es daher nicht.

Fototechnik: Kameras beim Google Pixel 8 vs. 8a im Direktvergleich

Was beim Vergleich Pixel 8 vs. 8a selbstverständlich nicht fehlen darf, ist ein genauer Blick auf die Kameratechnik der Smartphones. Sie fällt überraschend ähnlich aus. Das günstigere Pixel 8a liefert eine etwas stärkere Kameraausstattung, was eher ungewöhnlich ist. Es verfügt rückseitig über eine Dual-Kamera, deren Weitwinkellinse mit 64 MP und Ultraweitwinkellinse mit 13 MP auslöst. Beim Pixel 8 von Google liegt die Auflösung der Hauptkamera bei 50 MP und die Ultraweitwinkelkamera löst mit 12 MP aus. Auch bei der Frontkamera hat das Pixel 8a die Nase mit 13 MP Auflösung im Vergleich zu 10 MP beim Pixel 8 vorne. Trotz dieser technischen Daten solltest Du als Hobbyfotograf eher zum Pixel 8 greifen, denn in ihm steckt ein größerer und somit lichtstärkerer Sensor. Makroaufnahmen über eine Zoomfunktion der Ultraweitwinkelkamera sind ebenfalls nur mit dem Pixel 8 möglich.

Betriebssystem, Preise und Verfügbarkeit von Pixel 8 und 8a

Sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8a werden ab Werk mit Android 14 ausgeliefert. Sicherheitsupdates und Systemupdates sollen laut Google für eine Dauer von sieben Jahren bereitgestellt werden. Da das Pixel 8a von Google noch relativ frisch auf dem Markt ist, erhältst Du es derzeit nur knapp unter dem UVP von 549 Euro für die Variante mit 128 GB Speicher oder 609 Euro bei einem Speicher von 256 GB. Das bereits seit Herbst 2023 verfügbare Google Pixel 8 kam als Flaggschiff mit einem UVP von 799 Euro bei 128 GB Speicher und 859 Euro bei 256 GB Speicher auf den Markt. Vereinzelt wird es inzwischen etwas günstiger angeboten. Verfügbar sind beide Modelle in verschiedenen Farbvarianten.