Das neue Xiaomi Redmi Note 12 ist da. Nachfolgend erfährst Du, wie das Modell im Vergleich zum Xiaomi 12 abschneidet.

Nachdem das Xiaomi 12 bereits 2022 erschienen ist, legte der chinesische Smartphone-Hersteller im Frühjahr 2023 mit dem Einsteiger-Handy Xiaomi Redmi Note 12 nach. Im Folgenden hat freenet beide Modelle genau unter die Lupe genommen: Alle Unterschiede und Gemeinsamkeiten im großen „Xiaomi Redmi Note 12 vs. Xiaomi 12“-Vergleich.

Xiaomi Redmi Note 12 vs. Xiaomi 12: Elegantes Design Äußerlich sind zwischen dem Xiaomi 12 und dem Xiaomi Redmi Note 12 kaum Unterschiede erkennbar. Bei beiden Modellen prägen abgerundete Ecken und schmale Displayränder das Erscheinungsbild. Kleinere Varianzen sind allerdings mit Blick auf die Details erkennbar: Während das Kameramodul beim Xiaomi 12 auf der Rückseite zu einem langgezogenen Rechteck geformt ist, ist es beim Xiaomi Redmi Note 12 beinahe quadratisch angeordnet. Bei beiden Smartphones ragt das Kameramodul jedoch minimal aus dem Gehäuse heraus. Hinsichtlich der Farbauswahl bestehen ebenfalls nur geringfügige Unterschiede zwischen den beiden Geräten: Das Xiaomi 12 ist in den Farben Grau, Blau und Violett erhältlich.

Das Xiaomi Redmi Note 12 steht ebenfalls in Grau und Blau, aber statt Violett in Grün zur Auswahl. Xiaomi 12 vs. Xiaomi Redmi Note 12: Hochauflösende Displays Auch beim Display weisen beide Modelle lediglich kleinere Unterschiede auf. Das seit März 2022 erhältliche Xiaomi 12 verfügt über ein 6,28 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Je höher der letztere Wert ausfällt, desto flüssiger erfolgt die Darstellung von bewegten Inhalten wie beispielsweise Videos oder Spielen. Das seit März 2023 verfügbare Xiaomi Redmi Note 12 bietet hingegen mit 6,67 Zoll ein etwas größeres AMOLED-Display. Dessen Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und die Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz sind jedoch mit dem Xiaomi 12 identisch.

Xiaomi Redmi Note 12 vs. Xiaomi 12: Die Kameras im Vergleich Das Kamera-Setup des Xiaomi Redmi Note 12 besteht aus einer Weitwinkel-Kamera mit 48 Megapixeln, einer Ultraweitwinkel-Kamera mit 8 Megapixeln sowie einer Makrokamera mit 2 Megapixeln. Derweil knipst die Frontkamera Deine Selfies mit 13 Megapixeln. Du hast ein ganzes Portfolio an Bildern und liebst es zu fotografieren? Die drei Kameralinsen des Xiaomi 12 bieten eine etwas höhere Auflösung: Das Smartphone ist mit einer Weitwinkel-Kamera mit 50 Megapixeln, einer Ultraweitwinkel-Kamera mit 13 Megapixeln sowie einer Telemakro-Kamera mit 5 Megapixeln ausgestattet. Selbstporträts knipst die Frontkamera des Xiaomi 12 mit 32 Megapixeln. Dank nützlicher Funktionen wie etwa Nachtmodus oder Langzeit-Belichtungsmodus kannst Du problemlos ansprechende Fotos und Videos auch bei schwierigen Lichtverhältnissen aufnehmen. Xiaomi Redmi Note 12 vs. Xiaomi 12: Starke Prozessoren und ausdauernde Akkus Für die Performance im Xiaomi 12 sorgt der Achtkern-Prozessor Snapdragon 8 Gen 1 von Qualcomm mit einer Taktfrequenz von bis zu 3,0 GHz. Im Xiaomi Redmi Note 12 ist hingegen der Achtkern-Prozessor Snapdragon 685 verbaut, der jedoch nur eine Taktrate von bis zu 2,8 GHz erreicht. Somit kannst Du Dich beim Xiaomi 12 über eine etwas höhere Rechenleistung freuen. Bezüglich der Akkuleistung hat dagegen das Xiaomi Redmi Note 12 die Nase vorn: Letzteres verfügt über eine Batterie mit einer Kapazität von 5.000 mAh, während im Xiaomi 12 ein 4.500-mAh-Akku verbaut ist. Bei der Schnellladefunktion trumpft wiederum das Xiaomi 12 groß auf: Der Akku ist für einen Ladestrom von bis zu 67 Watt ausgelegt, beim Xiaomi Redmi Note 12 sind es lediglich bis zu 33 Watt. Xiaomi 12 vs. Xiaomi Redmi Note 12: Speicherplatz und Preise Wer viel Speicherplatz auf dem Smartphone benötigt, greift zum Xiaomi 12, das wahlweise mit 128 oder 256 GB internem Speicher sowie 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher erhältlich ist. Dabei kostet die günstigste Variante 529,90 Euro. Das Xiaomi Redmi Note 12 steht dagegen lediglich mit 64 oder 128 GB internem Speicher sowie 4 GB Arbeitsspeicher zur Auswahl. Der Preis für die günstigste Version liegt dafür aktuell bei schmalen 249,90 Euro.

Xiaomi Redmi Note 12 vs. Xiaomi 12: Das Wichtigste im Überblick

Die drei Kameralinsen des Xiaomi 12 bieten jeweils eine etwas höhere Auflösung: Das Smartphone ist mit einer Weitwinkel-Kamera mit 50 Megapixeln, einer Ultraweitwinkel-Kamera mit 13 Megapixeln sowie einer 5-MP-Telemakro-Kamera ausgestattet.

Im Xiaomi 12 sorgt der leistungsstärkere Achtkern-Prozessor Snapdragon 8 Gen 1 für die Rechenpower.

Bezüglich der Akkuleistung hat jedoch das Xiaomi Redmi Note 12 die Nase vorn: Es verfügt über eine Batterie mit einer Kapazität von 5.000 mAh, während im Xiaomi 12 ein 4.500-mAh-Akku verbaut ist. Xiaomi 12 Xiaomi Redmi Note 12 Display AMOLED AMOLED Bildschirmdiagonale 6,28 Zoll 6,67 Zoll Auflösung 2.400 x 1.080 Pixel 2.400 x 1.080 Pixel Bildwiederholrate 120 Hz 120 Hz Gewicht 180 g 184 g Abmessungen (HxBxT) 152,7 x 69,9 x 8,16 mm 165,66 x 75,96 x 7,85 mm Kamera 50-MP-Weitwinkel-Kamera / 13-MP-Ultraweitwinkel-Kamera / 5-MP-Telemakro-Kamera 48-MP-Weitwinkel-Kamera / 8-MP-Ultraweitwinkel-Kamera / 2-MP-Makrokamera Frontkamera 32 MP 13 MP Prozessor Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 685 5G Ja Nein RAM 8 GB / 12 GB 4 GB Interner Speicher 128 GB / 256 GB 64 GB /128 GB Akkukapazität 4.500 mAh 5.000 mAh Betriebssystem Android 12 Android 13 Farben Grau, Blau, Violett Grau, Blau, Grün

Xiaomi 12 vs. Xiaomi Redmi Note 12: Häufig gestellte Fragen Was ist der Unterschied zwischen dem Xiaomi Redmi Note 12 und dem Xiaomi 12? Das Xiaomi Redmi Note 12 verfügt mit 6,67 statt 6,28 Zoll über das größere AMOLED-Display. Die Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und die Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz sind jedoch bei beiden Modellen identisch. Der Punkt für das Kamera-Setup geht aufgrund der höheren Auflösung an das Xiaomi 12: Das Smartphone ist mit einer Weitwinkel-Kamera mit 50 Megapixeln, einer Ultraweitwinkel-Kamera mit 13 Megapixeln sowie einer 5-MP-Telemakro-Kamera ausgestattet. Zudem sorgt im Xiaomi 12 der leistungsstärkere Achtkern-Prozessor Snapdragon 8 Gen 1 für die Performance. Ist das Xiaomi Redmi Note 12 wasserdicht? Nein, das Xiaomi Redmi Note 12 ist nach IP53 zertifiziert und ist somit lediglich gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte sowie gegen Staub in schädigender Menge geschützt.

