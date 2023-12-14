Sowohl das Xiaomi 13T als auch das neue 13T Pro versprechen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Doch welches der beiden Geräte überzeugt mehr? Der große freenet-Vergleich klärt auf.

Xiaomi 13T vs. 13T Pro: Größe und Displays der Geräte Geht es um die reine Darstellung aller Inhalte auf dem Display, triffst Du mit dem Xiaomi 13T und dem 13T Pro gleichermaßen eine gute Wahl. Die praktischen, leistungsstarken Smartphones bieten Dir ein knapp 6,7 Zoll großes Display mit hoher Auflösung. Insgesamt 2.712 x 1.220 Bildpunkte garantieren eine hochauflösende Darstellung. Dank der hohen Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz überzeugen die Modelle zudem mit einer flüssigen Bildfolge. Dies gestaltet Deine Ausflüge ins Internet besonders angenehm, da das Scrollen butterweich funktioniert. Beide Smartphones sind exakt gleich groß, das 13T Pro wird allerdings auch in einer Variante mit Glas angeboten. Das Gerät bringt somit neun Gramm mehr auf die Waage. Der Unterschied dürfte Dir im Alltag allerdings kaum auffallen. Zudem sind das 13T und das 13T Pro effektiv gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit geschützt. Dank der IP-Zertifizierung 68 sind die Modelle sogar für dauerhaftes Untertauchen geeignet.

Xiaomi 13T vs. 13T Pro: Leistungsstarke Hardware im Vergleich Mit Deinem neuen Xiaomi 13T oder dem 13T Pro starten Apps ohne Verzögerung. Moderne Games kommen gut zur Geltung und auch intensives Multitasking stellen dank des großen Arbeitsspeichers kein Problem dar. Obwohl beide Modelle auf einem guten technischen Stand sind, zeigen sich jedoch mit Blick auf die Hardware die deutlichsten Unterschiede. So setzt das Pro-Modell unter anderem auf einen MediaTek Dimensity 9200+ Prozessor der neuesten Generation und verfügt über mindestens zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher, in der Top-Ausführung sind es sogar maximal 16 Gigabyte RAM. Hier setzt sich das 13T Pro klar vom Xiaomi 13T ab, welches den älteren MediaTek Dimensity 8200-Ultra Prozessor mit maximal acht Gigabyte Arbeitsspeicher nutzt. Im Alltag dürften Dich beide Modelle auf ganzer Linie überzeugen, gerade mit Blick auf die Zukunft oder die hochauflösenden Mobile-Games stellt jedoch das 13T Pro eine deutlich bessere Wahl dar. Xiaomi 13T vs. 13T Pro: Brillante Aufnahmen mit beiden Modellen Nutzt Du Dein Smartphone unterwegs für hervorragende Aufnahmen? Beide Smartphones des Herstellers werden Dich bei diesen Vorhaben auf ganzer Linie überzeugen. Der chinesische Hersteller setzt auf moderne Kameratechnik aus dem Hause Leica und die nachträgliche Optimierung der Bilder mittels künstlicher Intelligenz. Somit sind sowohl brillante Naturaufnahmen als auch Selfies in brillanter Qualität möglich. Beide Geräte setzen auf ein Triple-Kamera-System auf der Rückseite mit 50 Megapixel-Sensoren. Die Frontkamera löst mit 20 Megapixeln auf. Dank dieser Technik kannst Du natürlich auch Dein Smartphone mittels Face-ID entsperren.

Xiaomi 13T vs. 13T Pro: Speicherplatz, Ausstattung und Farben Die umfangreiche Ausstattung beider Geräte lässt keine Wünsche offen. Natürlich kannst Du mit dem Xiaomi 13T und dem 13T Pro in beiden Fällen mittels 5G schnell unterwegs im Internet surfen. Dank Wi-Fi 7 sind auch im heimischen Netzwerk hohe Übertragungsraten möglich. Zu den wichtigen kabellosen Schnittstellen gehört auch Bluetooth, in diesem Fall nach dem aktuellen Standard 5.4. Beide Modelle unterstützen zudem zahlreiche Audio-Codecs, sodass Du in den vollen Genuss aller Details beim Musikhören kommst. Wichtig: Einen klassischen Klinkenanschluss gibt es bei den Smartphones nicht. Mit bis zu einem Terabyte internem Speicher empfiehlt sich das Pro-Modell vor allem für Nutzer mit einem hohen Speicherplatzbedarf. Beim normalen Modell stehen Dir maximal 256 Gigabyte interner Speicherplatz zur Verfügung. Für den individuellen Geschmack im Rahmen der Auswahl des Modells werden beide Geräte in unterschiedlichen Farben angeboten. Dabei handelt es sich um: Black

Alpine Blue

Meadow Green Übrigens: Gerade im direkten Vergleich zu vielen anderen Herstellern zeigt sich Xiaomi von einer besonders großzügigen Seite, wenn es um den Lieferumfang geht. Beide Geräte bieten ein USB-C-Kabel samt passendem Ladeadapter, das obligatorische SIM-Auswurftool und sogar eine praktische Schutzhülle. So ist Dein Smartphone bereits ab Werk umfangreich geschützt. Xiaomi 13T vs. 13T Pro: Technische Daten im Überblick In der folgenden Tabelle siehst Du die technischen Daten vom Xiaomi 13T und 13T Pro im Überblick. Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro Display AMOLED AMOLED Bildschirmdiagonale 6,67 Zoll 6,67 Zoll Auflösung 2.712 x 1.220 Pixel 2.712 x 1.220 Pixel Bildwiederholrate 144 Hz (adaptiv) 144 Hz (adaptiv) Gewicht 197 g 206 g Abmessungen (HxBxT) 162,2 x 75,7 x 8,5 mm 162,2 x 75,7 x 8,5 mm Kamera 50-MP-Hauptkamera, 12-MP-Ultraweitwinkelkamera, 50-MP-Teleobjektiv 50-MP-Hauptkamera, 12-MP-Ultraweitwinkelkamera, 50-MP-Teleobjektiv Frontkamera 20 MP 20 MP Prozessor MediaTek Dimensity 8200-Ultra MediaTek Dimensity 9200+ 5G Ja Ja RAM 8 GB 12 GB, 16 GB Interner Speicher 256 GB 256 GB, 512 GB, 1 TB Akkukapazität 5.000 mAh 5.000 mAh Betriebssystem Android 13 Android 13 IP-Zertifizierung IP68 (Schutz vor Staub und Wasser) IP68 (Schutz vor Staub und Wasser) Farben Black, Alpine Blue, Meadow Green Black, Alpine Blue, Meadow Green Xiaomi 13T vs. 13T Pro - Zusammenfassung Beide Geräte überzeugen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer überragenden Verarbeitungsqualität.

Mit Blick auf die reine Leistung hat das Pro-Modell die Nase vorn, da hier mehr Arbeitsspeicher und ein stärkerer Prozessor mit an Bord sind.

Viel Speicherplatz für Deine Fotos: das Pro-Modell gibt es mit einem Terabyte internem Speicher.

Natürlich kannst Du Dein neues Smartphone in einer passenden Farbe wählen, beide Geräte gibt es in drei Varianten zu kaufen. FAQ Was ist der Unterschied zwischen dem Xiaomi 13T und 13T Pro? Die Unterschiede zwischen dem Xiaomi 13 T und dem 13T Pro liegen im Detail. So bietet das Pro-Modell unter anderem einen schnelleren, neueren Prozessor der aktuellen Generation. Zusätzlich kannst Du Dich hier für eine Variante mit mehr internem Speicherplatz entscheiden, die auch einen größeren Arbeitsspeicher vorweisen kann. Was ist besser am Xiaomi 13T Pro im Vergleich zum 13T? Im Vergleich zeigen sich nur geringe Unterschiede. Das Pro-Modell ist für die kommenden Jahre mit der stärkeren Hardware allerdings besser gerüstet und stellt somit für die langfristige Nutzung über viele Jahre hinweg eine gute Wahl dar. Foto: ©Xiaomi

