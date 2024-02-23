Xiaomi 13 vs. Redmi Note 13: Alle Unterschiede im Vergleich
Mit dem neuen Xiaomi 13 und dem Redmi Note 13 bietet der chinesische Hersteller zwei Preis-Leistungskracher. Doch wo genau liegen die Unterschiede beider Geräte?
Das Xiaomi 13] misst 6,36 Zoll in der Diagonale und ist somit im direkten Vergleich zum Xiaomi Redmi Note 13 mit 6,7 Zoll Diagonale deutlich kleiner. Dementsprechend richtet sich das erstgenannte Gerät vor allem an Nutzer, die ein kompakteres Smartphone wünschen. Technisch setzt der chinesische Hersteller bei beiden Modellen auf ein AMOLED-Display mit maximal 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und einer hohen Auflösung. Hier profitierst Du also von einer sauberen Darstellung und kräftigen Farben gleichermaßen.
Beide Smartphones wiegen deutlich weniger als 200 Gramm und liegen somit gut in der Hand. Praktisch ist die IP68-Zertifizierung: Dadurch sind die Geräte vor Feuchtigkeit und Staub geschützt.
Leistungsstarke Prozessoren machen moderne Smartphones heute zu echten Alleskönnern. Die Geräte erlauben Dir schnelles Surfen, die Nutzung komplexer Apps oder sogar hochauflösendes Gaming. Auch die beiden Xiaomi-Geräte sind hier gut aufgestellt: Mit dem Snapdragon 8 Gen2 hat das Xiaomi 13 allerdings klar die Nase vorn. Sowohl der Prozessor als auch die Grafikeinheit können deutlich mehr Leistung vorweisen. Das Gerät greift zudem auf acht Gigabyte Arbeitsspeicher zurück, dieser erlaubt ein effektives Multitasking.
Mit einer Akkukapazität von 5.000 mAh kann das Xiaomi Redmi Note 13 überzeugen. Hiermit kannst Du noch länger spielen, surfen oder arbeiten, bevor Du den Akku wieder aufladen musst. Das Xiaomi 13 ist mit 4.500 mAh Kapazität allerdings ebenfalls gut aufgestellt und unterstützt zudem praktische Schnellladetechniken. So füllst Du die Batterie im Alltag bei Bedarf sehr schnell wieder mit der notwendigen Energie.
Herzstück moderner Kameras ist heute die Kamerakonstruktion. Dank hoher Auflösung, moderner Software und leistungsstarker Technik sind brillante Aufnahmen problemlos möglich, die deutlich über einfache Schnappschüsse hinausgehen. Legst Du bei Deinem neuen Smartphone großen Wert auf die Kameraqualität, stellt das neue Xiaomi 13 eine gute Wahl dar. Hier kommt eine Triple-Kamera zum Einsatz, die sich aus einem 50-MP-Hauptsensor, einem 10-MP-Teleobjektiv und einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera zusammensetzt. Die Ergebnisse werden Dich auf ganzer Linie überzeugen, etwa durch kräftige Farben, feine Details oder eine gründliche Ausleuchtung bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Aber auch mit dem Xiaomi Redmi Note 13 triffst Du natürlich eine gute Wahl. Hier stehen Dir zwar nur zwei Kameras zur Verfügung, mit bis zu 108 Megapixeln Auflösung durch den Hauptsensor bleiben aber dennoch keine Wünsche offen. Beide Geräte verfügen über eine hochauflösende Frontkamera, beim Xiaomi 13 sind es bis zu 32 Megapixel. So fertigst Du brillante, detailreiche Selfies an oder kannst ganz einfach Dein Gerät durch Dein Gesicht entsperren.
Mit dem neuen Android 13 Betriebssystem aus dem Hause Google und der hauseigenen MUI-Benutzeroberfläche sind die beiden Geräte von Xiaomi auf dem neuesten Stand. Du profitierst also von einem hohen Sicherheitsniveau, einer einfachen Bedienung und einem modernen Design.
Natürlich sind die Geräte auch technisch auf dem aktuellen Stand, etwa durch schnelle 5G-Unterstützung, WLAN-Verbindungen der neuesten Generation oder Bluetooth 5.3 für die einfache Verbindung Deines externen Zubehörs. Kabelloses Schnellladen, beim Xiaomi 13 sogar mit bis zu 50 Watt Ladeleistung, erhöhen den Komfort im Alltag deutlich.
Das Xiaomi Redmi Note 13 steht Dir in der folgenden Farbtönen zur Auswahl:
Ice Blu
Midnight Black
Mint Green
Das Xiaomi 13 ist in den folgenden Nuancen erhältlich:
White
Black
Flora Green
Hier findest Du nochmal alle wichtigen technischen Daten des Xiaomi 13 und das Xiaomi Redmi Note 13 im Überblick.
|Xiaomi Redmi Note 13
|Xiaomi 13
|Displaygröße
|6,7 Zoll
|6,36 Zoll
|Auflösung
|2.400 x 1.080 Pixel
|2.400 x 1.080 Pixel
|Bildwiederholrate
|120 Hz
|120 Hz
|Prozessor
|MediaTek Dimensity 6080
|Snapdragon 8 Gen 2
|Arbeitsspeicher
|6 GB / 12 GB
|8 GB
|Speicherplatz
|128 GB / 256 GB
|256 GB
|Akkukapazität
|5.000 mAh
|4.500 mAh
|Kamera-Setup
|108 MP Hauptsensor / 2 MP Tiefensensor
|50 MP Hauptkamera / 10 MP Teleobjektiv / 12 MP Ultraweitwinkel
|Abmessungen
|161,2 x 75 x 7,6 mm
|152,8 x 71,5 x 7,98 mm
Das Xiaomi 13 ist im Vergleich zum Redmi Note 13 kleiner und liegt mit 6,36 Zoll Diagonale gut in der Hand.
Beide Geräte verfügen über ein hochauflösendes 120 Hz Display.
Bessere Fotos sind dank der Triple-Kamera mit dem Xiaomi 13 möglich.
Dank der IP68-Zertifizierung und einer beiliegenden Schutzhülle erweisen sich beide Modelle als sehr robust.
Das Xiaomi 13 nutzt den neuen Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor, der vor allem im direkten Vergleich zum Redmi Note 13 mit dem älteren Prozessor mehr Leistung vorweisen kann.
Bei einer genauen Betrachtung zeigen sich zwischen beiden Geräten zahlreiche Unterschiede. Das Xiaomi 13 ist mit 6,36 Zoll Diagonale deutlich kleiner (Redmi Note: 6,7 Zoll). Zudem nutzt das Xiaomi 13 einen neueren Prozessor und bietet eine bessere Triple-Kamera.
Während das Remdi Note 13 lediglich eine Dual-Kamera vorweisen kann, bietet das neue Xiaomi 13 eine Triple-Kamera. Hier kommt etwa ein zusätzliches Teleobjektiv zur Anwendung, sodass hervorragende Aufnahmen möglich sind.
Das Redmi Note 13 bietet im direkten Vergleich einen größeren Akku. Hier stehen 5.000 mAh Kapazität zur Verfügung, beim Xiaomi 13 sind es 4.500 mAh. Das Redmi Note bietet also eine bessere Akkulaufzeit. Allerdings lassen sich beide Geräte serienmäßig mit einer hohen Geschwindigkeit wieder aufladen.
Foto: © Xiaomi