Xiaomi 13 vs. Redmi Note 13: Abmessungen, Gewicht und Display

Das Xiaomi 13] misst 6,36 Zoll in der Diagonale und ist somit im direkten Vergleich zum Xiaomi Redmi Note 13 mit 6,7 Zoll Diagonale deutlich kleiner. Dementsprechend richtet sich das erstgenannte Gerät vor allem an Nutzer, die ein kompakteres Smartphone wünschen. Technisch setzt der chinesische Hersteller bei beiden Modellen auf ein AMOLED-Display mit maximal 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und einer hohen Auflösung. Hier profitierst Du also von einer sauberen Darstellung und kräftigen Farben gleichermaßen.

Beide Smartphones wiegen deutlich weniger als 200 Gramm und liegen somit gut in der Hand. Praktisch ist die IP68-Zertifizierung: Dadurch sind die Geräte vor Feuchtigkeit und Staub geschützt.

Xiaomi 13 vs. Redmi Note 13: Hardware und Akkulaufzeit

Leistungsstarke Prozessoren machen moderne Smartphones heute zu echten Alleskönnern. Die Geräte erlauben Dir schnelles Surfen, die Nutzung komplexer Apps oder sogar hochauflösendes Gaming. Auch die beiden Xiaomi-Geräte sind hier gut aufgestellt: Mit dem Snapdragon 8 Gen2 hat das Xiaomi 13 allerdings klar die Nase vorn. Sowohl der Prozessor als auch die Grafikeinheit können deutlich mehr Leistung vorweisen. Das Gerät greift zudem auf acht Gigabyte Arbeitsspeicher zurück, dieser erlaubt ein effektives Multitasking.

Mit einer Akkukapazität von 5.000 mAh kann das Xiaomi Redmi Note 13 überzeugen. Hiermit kannst Du noch länger spielen, surfen oder arbeiten, bevor Du den Akku wieder aufladen musst. Das Xiaomi 13 ist mit 4.500 mAh Kapazität allerdings ebenfalls gut aufgestellt und unterstützt zudem praktische Schnellladetechniken. So füllst Du die Batterie im Alltag bei Bedarf sehr schnell wieder mit der notwendigen Energie.

Xiaomi 13 vs. Redmi Note 13: Front- und Rückseitenkamera

Herzstück moderner Kameras ist heute die Kamerakonstruktion. Dank hoher Auflösung, moderner Software und leistungsstarker Technik sind brillante Aufnahmen problemlos möglich, die deutlich über einfache Schnappschüsse hinausgehen. Legst Du bei Deinem neuen Smartphone großen Wert auf die Kameraqualität, stellt das neue Xiaomi 13 eine gute Wahl dar. Hier kommt eine Triple-Kamera zum Einsatz, die sich aus einem 50-MP-Hauptsensor, einem 10-MP-Teleobjektiv und einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera zusammensetzt. Die Ergebnisse werden Dich auf ganzer Linie überzeugen, etwa durch kräftige Farben, feine Details oder eine gründliche Ausleuchtung bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Aber auch mit dem Xiaomi Redmi Note 13 triffst Du natürlich eine gute Wahl. Hier stehen Dir zwar nur zwei Kameras zur Verfügung, mit bis zu 108 Megapixeln Auflösung durch den Hauptsensor bleiben aber dennoch keine Wünsche offen. Beide Geräte verfügen über eine hochauflösende Frontkamera, beim Xiaomi 13 sind es bis zu 32 Megapixel. So fertigst Du brillante, detailreiche Selfies an oder kannst ganz einfach Dein Gerät durch Dein Gesicht entsperren.