Der Umstieg von Verbrennern zu Elektroautos markiert ein ganz neue Ära im Automobilbau. Die neue Zeit braucht aber auch ein neues Design, sagt sich der chinesische Autohersteller GAC und schiebt mit dem Time Concept seine Vorstellung von einer rein elektrischen Luxus-Limousine ins Rampenlicht.

Beeindruckende Lichtspiele

Gerade bei rein elektrischen Antrieben spielt die aerodynamische Effizienz eine wichtige Rolle, um die Reichweite zu erhöhen. Das Time Concept setzt hierzu auf eine extrem langestreckte Tropfenform und reklamiert dabei einen cW-Wert von 0,191. Die Kabine setzt weit vorne an, die flach liegende Windschutzscheibe geht in einen ebenfalls flach verlaufenden Dachbogen über, der in einer weit über das Heck hinausreichenden Abschlusskante mündet. Ohne sichtbare Säulen folgt auch die seitliche Fensterlinie diesem Bogen. Die komplette Karosserie zeigt sich geglättet. Türgriffe gibt es nicht, für den Überblick nach hinten sorgen kleine Rückblickkameras. Auch die Felgen zeigen sich aerodynamisch verkleidet. Die LED-Scheinwerfer an der Front setzen sich aus vielen Einzelelementen zusammen, die sich beim Start als Lauflicht inszenieren. Noch spektakulärer ist die Lichtshow am Heck. Unter der Abrisskante pulsieren Lichtstreifen, die optisch einen dreidimensionalen Tunneleffekt simulieren. Weitere Lichteffekte liefern die Räder, wenn sie sich drehen können Weltraumszenarien oder dreidimensionale Turbinen-Schaufeln dargestellt werden.

Lounge für drei

Türen besitzt das Time Concept nur auf der linken Seite. Die öffnen gegenläufig ohne B-Säule und geben zusammen mit einem sich nach oben öffnenden Dachelement einen großzügigen Zugang zum Interieur frei. Der Fahrer nimmt in einem Einzelsessel vorn Platz. Für die maximal zwei Passagiere sieht GAC eine L-förmige Sitzlandschaft vor, die einem Mitfahrer sitzend und den anderen liegend unterbringt. Helle Farben, rosegoldene Akzente und ein Holzboden sorgen für Wohnatmosphäre. Unter dem Fahrersitz inszeniert sich per Licht ein Teich mit leichten Wellenbewegungen. Für die immer passende Lichtstimmung sorgen das große dimmbare Glasdach und eine LED-Ambientebeleuchtung, die am Dachhimmel auch einen Sternenhimmel simulieren kann.

Scheinbar frei schwebende Digitalinstrumente vor dem Fahrer stehen im Kontrast zu einem kleinen Bäumchen, das am Rande des Armaturenbretts gepflanzt wurde.

Über die Antriebstechnik haben sich die Designer, abgesehen davon, dass sie rein elektrisch sein soll, keinerlei Gedanken gemacht. Auch ist schon jetzt klar, dass das Time Concept nicht in ein Serienmodell der Chinesen münden wird. Einzelne Elemente und Ideen dürften aber an künftigen GAC-Modellen wiederzufinden sein.