Ford will den Maverick zu einer kompletten Produktfamilie umbauen, inklusive einem Elektro-Modell. Das kündigt Ford-Chef Jim Farley in einem Interview mit der New York Times an. Bleibt nur die Frage: auf welcher Plattform könnte so ein Ford Maverik Lightning aufbauen? Die neu vorgestellten E-Plattformen der Zukunft sind theoretisch zu groß.