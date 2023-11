Am 1. November wurde Renaults neues Tochterunternehmen Ampere offiziell gegründet. Am Mittwoch (15. November 2023) will der französische Autokonzern im Rahmen eines Kapitalmarkttages erklären, was genau die Aufgabengebiete der neuen Sparte sind und wie der für das nächste Frühjahr geplante Börsengang von Ampere ablaufen soll. Doch Renault nutzt die Veranstaltung offenbar zusätzlich, um ein weiteres Projekt vorzustellen: Einen neuen elektrischen Kleinwagen, der 2026 auf den Markt kommen soll.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet, soll sich das Citycar unterhalb der bereits in recht seriennaher Gestalt vorgestellten Elektro-Neuauflagen der Renault-Kultautos R4 (2025) und R5 (2024; siehe Video) ansiedeln. Als Produktionsstätte der bisher noch nicht namentlich benannten neuen Baureihe soll das Werk im slowenischen Novo Mesto dienen. Anderen Medienberichten zufolge soll das neue Elektromodell den Twingo ersetzen, während der R5 die Rolle des Zoe-Nachfolgers spielt und der R4 als SUV positioniert wird. Die CMF-B-EV-Plattform der beiden Letztgenannten dient wohl auch dem neuen Kleinwagen als technische Basis.

Beispielhaftes Schaufenster-Modell

Mit dem neuen Elektro-Kleinwagen dürfte Renault beim Kapitalmarkttag ein beispielhaftes Modell ins Schaufenster stellen, das die Kompetenzen von Ampere demonstrieren soll. In seiner neuen Konzernsparte bündelt der Autokonzern seine Elektro- und Software-Aktivitäten. Ampere soll die künftigen E-Autos des Konzerns entwickeln sowie bauen und dabei möglichst große Synergien nutzen, um die Kosten so gering wie möglich zu halten. Diese Autos kommen jedoch nicht unter dem Markennamen Ampere, sondern mit Renault-Logo auf den Markt. Zudem später wohl auch mit Nissan- und Mitsubishi-Emblem, denn die weiteren Hersteller des Konzerns beteiligen sich ebenfalls an Ampere.

Bis 2026 strebt Renault an, pro Jahr 600.000 von Ampere konstruierte Elektroautos zu produzieren. Fünf Jahre später soll bereits die Millionenmarke übersprungen werden. Dafür braucht es eine größere Modellpalette, und auch die planen Renault beziehungsweise Ampere: Bis 2030 sollen sechs neue Elektroauto-Modelle auf den Markt kommen. Darunter das erwähnte elektrische Citycar, dessen Basispreis Medienberichten zufolge bei etwa 23.000 Euro liegen dürfte.

Welche neuen Produkte die Renault-Zukunft bringt, haben die Franzosen in ihrer "Renaulution"-Strategie zusammengefasst. In der Fotoshow stellen wir jene Modelle vor, die der Konzern mittel- und langfristig in den Markt einführen will.