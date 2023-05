Mit einer neuen Modellvariante baut Skoda das Enyaq-Angebot weiter aus. Neu ins Portfolio rutscht der Enyaq L&K, der als Coupé und als SUV angeboten wird und die Baureihe nach oben abrundet.

Neuer Antrieb, neue Batterie

Laurin & Klement (kurz: L&K) steht bei Skoda traditionell für eine üppige Ausstattung, so auch im Elektro-SUV. Der Enyaq L&K zeichnet sich entsprechend durch spezielle Exterieur- und Interieurmerkmale sowie eine besonders umfangreiche Serienausstattung aus. Ferner wird die L&K-Version aber auch technisch aufgewertet. Der Enyaq L & K tritt in der neuen Version 85 mit Hinterradantrieb und in der Version 85x mit Allradantrieb an.

Beide tragen eine neue Batterie und einen neuen Antriebsstrang. Die Leistung steigt auf 210 kW, die Reichweite nach WLTP wird mit 570 Kilometer für die Hinterradantriebsvariante und 550 Kilometer für den Allradler angegeben. Skoda verspricht dank optimierter Ladekurven verkürzte Ladezeiten. Von zehn auf 80 Prozent der Kapazität soll es in unter 30 Minuten gehen. Auf 100 km/h spurtet der L & K 85 in 6,7 Sekunden, der 85x schafft den Spurt in 6,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist in beiden Fällen auf 180 km/h limitiert.

Premiere im Enyaq L&K feiert auch eine neue Benutzeroberfläche inklusive frischen Grafiken. Die neue ME4-Fahrzeugsoftware wird später im Jahr auch auf alle anderen Modelle der Enyaq-Familie ausgerollt. Die bringt unter anderem eine Vorwärmfunktion für die Batterie, ein neues Navigationskarten-Design sowie ein vereinfachtes Klimaanlagen-Menü mit.

Exklusive Ausstattungsdetails

Der Enyaq L&K lässt sich an exklusiven Details in Platinum Grau erkennen, etwa am modellspezifischen Stoßfänger, am Diffusor sowie an den Außenspiegeln. Die Seitenschweller sind in Wagenfarbe lackiert, Fensterrahmen und Dachreling in Chrom ausgeführt – ebenso wie der Rahmen des Kühlergrills, der serienmäßig über das mit 131 LED beleuchtete Crystal Face verfügt. Ebenfalls Serie: die Voll-LED-Hauptscheinwerfer sowie Voll-LED-Rückleuchten. Sowohl die hinteren Seitenscheiben als auch die Heckscheibe sind dunkel getönt. Hinzu kommen spezielle 20-Zoll- oder optionale 21-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie L&K-Plaketten auf den vorderen Kotflügeln. Das neue Modell trägt den Enyaq-Schriftzug auf der Heckklappe und streicht damit das iV aus seinem Namen. Dies wird auch bei den anderen Varianten der zukünftigen Skoda-Elektro-Modelle inklusive der Enyaq-Familie der Fall sein.

Für das Interieur des Enyaq L&K können Kunden zwischen zwei speziellen Design Selections wählen. Die Design Selection L&K Shell mit beigefarbener Lederpolsterung ist Serie. Optional gibt es L&K Black mit schwarzem Leder. Die Vordersitze verfügen in beiden Varianten über Belüftung und Massagefunktion und sind exklusiv der L&K-Version vorbehalten. Die Pedalerie erscheint im unverkennbaren Aluminiumdesign.

Zu welchen Preisen die neuen Enyaq-Varianten zu haben sind und ab wann, lässt Skoda noch offen.