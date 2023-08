Der VW California, aktuell auf Basis des VW T6, hat schon seit Jahrzehnten einen festen Platz in den Herzen der Reisemobilisten. VW plant aber voraus und will den California künftig auch in einer rein elektrisch angetriebenen Variante bringen. Nach Plänen von VW Nutzfahrzeuge sollte der VW ID. California in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts kommen – sprich irgendwann ab 2025.

Elektro-Camper vorerst zu schwer

Die Entscheidung für das elektrische Reisemobil hatte der VW-Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 9.12.2021 bekanntgegeben. Die technische Basis liefert dabei der Elektrobus ID. Buzz, der seit 2022 in Serie produziert wird. Mit der Bestätigung des Aufsichtsrats startete VW-Nutzfahrzeuge die Entwicklung eines des neuen California-Familienmitglieds: "Der ID.California auf Basis des ID. Buzz wird den anhaltenden Trend zur mobilen Freizeitgestaltung mit nachhaltiger, CO2-neutraler Mobilität vereinen. Made by VWN!", so Carsten Intra, Vorsitzender des Markenvorstands von VWN.

Wie das deutsche Elektroautoportal Edison mit Bezug auf Informationen aus Hannover berichtet, scheint sich der ID. California allerdings deutlich zu verzögern. Nach jetzigem Stand wäre ein ID. Buzz mit langem Radstand, Aufstelldach und vollwertigem Campingausbau einfach zu schwer. Kolportiert wird ein Leergewicht von gut drei Tonnen. Rechnet man dann noch die Passagiere und Gepäck hinzu, überschreitet man schnell die 3,5-Tonnen-Grenze, die in Europa aktuell das Limit für Fahrzeuge bildet, die noch mit einem Führerschein der Klasse B bewegt werden dürfen. Sprich: ID. California-Käufer müssten einen neuen Führerschein machen.

Entgegenkommen könnte VW die geplante Änderung der EU-Führerscheinrichtlinie, die eine Anhebung der Gewichtsgrenze von 3,5 auf 4,25 Tonnen vorsieht. VW scheint allerdings eher auf die nächste Batteriegeneration zu setzen, die deutlich kleiner, leistungsstärker und leichter ausfallen wird und so das Gewichtsproblem an der Basis löst. Um die California-Fans bis dahin nicht im Regen stehenzulassen, schiebt VW einen California auf Basis des VW Multivan mit Hybridantrieb ein. Ein erstes Conceptcar dazu wird bereits auf dem Caravan Salon 2023 vorgestellt. Wie Edison weiter berichtet, ist ein ID. California damit aber nicht vom Tisch, er kommt allerdings sehr viel später. Voraussichtlich nicht vor Ende des Jahrzehnts, wahrscheinlich eher nach 2030.

Wenn der ID. California den bekannten California-Tugenden folgt, dann wird seine Ausstattung ein Aufstelldach mit Schlafgelegenheit für zwei Personen, eine integrierte Küche, Einbauschränke sowie eine zum Bett umbaubare Sitzgruppe umfassen. Da der ID. Buzz etwas weniger Platz als der T6 mitbringt, dürfte es im ID. California etwas kuscheliger zugehen.

