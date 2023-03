Wie gut sind Sie hinterm Steuer?

Sich für gut zu halten, ist schön – aber manchmal nicht gut genug. Wenn Sie mal im Freundeskreis oder unter Arbeitskollegen fragen, wer sich für einen guten Autofahrer hält, werden Sie vermutlich eine Reihe von positiven Meldungen bekommen. Das bestätigen zumindest auch statistische Erhebungen . Je nach Umfrage halten sich zwei von drei, teilweise auch neun von zehn Autofahren für gut. Selbstbewusstsein ist zwar grundsätzlich von Vorteil , um am Steuer auch sicher zu sein. Doch es gehören noch ein paar Punkte mehr dazu, um zu den Besten zu gehören. An manche haben Sie vielleicht selbst noch gar nicht gedacht.

Aber kein Problem – sehen Sie unsere folgende Auflistung einfach nicht nur als Checkliste , ob Sie wirklich so gut sind wie Sie denken. Sondern zudem als Inspiration , an der einen oder anderen Stelle in Zukunft noch an Ihrer Performance zu arbeiten.

Das sollte ein guter Autofahrer draufhaben: