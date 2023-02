Ein Fünf-Liter-Kanister reicht

Manchmal wird es knapp, wenn Autofahrer eine Tankstelle brauchen. Dann ist es gerade nachts oder in wenig besiedelten Gebieten sehr nützlich, wenn die Fahrzeuge im Fuhrpark mit Reservekanistern ausgestattet sind.

Dabei ist zunächst nicht alles sinnvoll, was theoretisch erlaubt ist. Offiziell darf ein Kanister bis zu 60 Liter Kraftstoff fassen und insgesamt dürfen bis zu 240 Liter in einem Pkw transportiert werden. Diese Menge sollte man aus Sicherheitsgründen jedoch deutlich unterschreiten – und zwar auch die 60 Liter pro Kanister. Empfehlenswert sind fünf bis zehn Liter. Diese kleineren Mengen sind gerade dann ratsam, wenn Sie mit der Reserve Landesgrenzen überfahren. Im Ausland sind nämlich oft nur fünf bis zehn Liter zur Mitnahme im Fahrzeug gestattet. In manchen Ländern wie z.B. Luxemburg ist ein Kanister sogar ganz verboten. Informieren Sie sich hier also vor Reisen.

Metallkanister sind sicherer

Der Kanister darf nicht im Kofferraum herumfliegen, er muss zum Beispiel mit Spanngurten gesichert sein und möglichst weit weg von allen Personen im Fahrzeug aufbewahrt werden. Wichtig ist, dass der Transport-Kanister eine UN-Zulassung oder eine Reservekraftstoffkanister-Zulassung (RKK) hat, sowie außerdem luftdicht, fest verschließbar und bruchsicher ist. sein. Nach fünf Jahren sollte er außerdem getauscht werden. Als sicherer, weil besser abgedichtet, gelten Metallkanister. Sie können sich ebenso bei Sommerhitze nicht aufblähen.

Manuell befüllen und an Winterdiesel denken

Wenn Sie den Reservekanister an der Tankstelle befüllen, sollten Sie Abstand zu anderen Fahrzeugen und Menschen halten und ihn sicher auf dem Boden abstellen. Den Einfüllstutzen sollten Sie an die Innenseite des Kanisters halten, nicht an den Rand der Öffnung. Bedienen Sie den Zapfhahn immer nur manuell statt ihn auf Automatik zu stellen, dann ist ein langsameres Befüllen möglich.

Wichtig ist, dass Sie beachten, dass der Kraftstoff im Kanister nicht unbegrenzt haltbar ist. Benzin hält sich im Kunststoffkanister nur zwei bis drei Monate, im luftdichten Metallkanister zehn Jahre. Diesel sollte generell nach sechs Monaten aufgebraucht werden. Und bedenken Sie bei Diesel stets, dass Sie den Inhalt des Reservekanisters in der kalten Jahreszeit auf Winterdiesel umstellen.