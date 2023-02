Automatikgetriebe sind anfällig

Ein Defekt am Automatikgetriebe kommt meist nicht von heute auf morgen, sondern das Problem zeichnet sich wie beim manuellen Getriebe bereits vorher ab. Weil ein Getriebeschaden sehr schnell ziemlich teuer werden kann, ist es also sinnvoll, wenn die Fahrer im Fuhrpark auf die Schwachstellen des Automatikgetriebes achten. Das ist vor allem deshalb nötig, weil der automatische Gangwechsel dafür sorgt, dass der Fahrer Probleme nicht so schnell mitbekommt wie bei einem Fahrzeug, wo er die ganze Schaltung selbst regeln muss. Beim Automatikgetriebe merken Sie zum Beispiel erst einmal nicht unbedingt, dass die Schaltung hakelig wird.

Hinzu kommt, dass elektronische Automatik-Getriebe im Vergleich zur manuellen Gangschaltung deutlich anfälliger für Fehler sind. Deshalb sind ein paar grundlegende Dinge zu beachten – bei der Pflege und bei der Beobachtung von Symptomen.

Auf was müssen Sie besonders achten? Eine Übersicht.