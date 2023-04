Cool bleiben und keine Schnellschüsse machen: Wenn Sie AdBlue in den falschen Tank gefüllt haben, müssen Sie genau wissen, was zu tun ist.

Was richtet AdBlue im Dieseltank an?

Manchmal, wenn es hektisch wird, kann es passieren: AdBlue landet im Dieseltank. Immerhin liegen die beiden Tankstutzen direkt nebeneinander. Wenn dieses Missgeschick bei einem Fahrzeug aus dem Fuhrpark geschieht, gilt es, richtig zu reagieren. Denn schon den Motor zu starten, um zu schauen, ob er noch geht oder das Fahrzeug kurz an die Seite zu fahren – das kann beides fatal sein.

Erste Regel demnach: Starten Sie auf keinen Fall den Motor, denn das kann zu großen Schäden führen. Lassen Sie zudem die Zündung in Ruhe. Adblue kann nämlich das gesamte Kraftstoffsystem verstopfen. Warum? Weil es im Dieseltank dazu führt, dass sich eine sehr schleimige Pampe bildet. Diese kann dann Kraftstoffleitungen, Filter und Einspritzdüsen verkleben. Schieben Sie das Auto daher zur Seite und wenden Sie sich direkt an eine Kfz-Werkstatt oder den Pannendienst. Das AdBlue muss dann von den Spezialisten aus dem Tank abgepumpt werden. Eventuell muss auch das Tanksystem gereinigt werden. Abpumpen und Reinigung kosten zwar in der Regel mehrere hundert Euro. Die Reparaturkosten, wenn Schäden an Aggregaten und Motor entstehen, können jedoch in die Tausende gehen.

Was gilt, wenn Sie umgekehrt Diesel in den AdBlue-Tank füllen?

Fällt Ihnen der Tankfehler erst während der Fahrt auf, weil das Fahrzeug dann in der Regel zu ruckeln beginnt, sollten Sie es sofort abstellen und ebenfalls zu einem Spezialisten abschleppen lassen. Weitere Symptome, an denen Sie während der Fahrt AdBlue im Dieseltank erkennen, sind Leistungsverlust, Aufleuchten der Motorkontrollleuchte, Probleme beim Starten und dass der Motor einfach während der Fahrt ausgeht.

Und was ist, wenn Sie den umgekehrten Fehler machen und aus Versehen Diesel in den AdBlue-Tank einfüllen? Dann gilt dasselbe. Im Bestfall starten Sie gar nicht erst den Motor. Fällt es Ihnen erst während der Fahrt auf, stoppen Sie sofort, um weitere Schäden zu vermeiden. Auch hier muss ein Spezialist ran und den Tank leer pumpen. Das gilt übrigens schon bei geringsten Mengen. Tatsächlich genügt ein Dieseltropfen, um größere Mengen AdBlue zu verunreinigen und das SCR-System bei einem Start des Motors zu schädigen.