Wie schnell sind 0,5 Promille erreicht?

Wie viel Promille haben Sie wohl nach einem Bier? Oder nach zwei? Eine Frage, die sich pauschal für keinen Fahrer in Ihrem Fuhrparkmanagement beantworten lässt. Denn wie hoch der Wert ausfällt, hängt nicht nur von den Getränken, sondern auch von der Person selbst ab. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Grenze von 0,5 Promille, ab der in Deutschland das Fahren unter Alkoholeinfluss verboten ist, sehr viel schneller erreicht ist als viele Autofahrer glauben.

Geschlecht, Gewicht und Alter spielen eine Rolle

Wie schnell der Alkoholwert im Blut ansteigt, hängt zum einen von der Person selbst ab. Bei Männern, die in der Regel nun mal größer und schwerer sind, wirkt Alkohol langsamer als bei Frauen. So kann ein Mann, der etwa 1,75 groß ist, nach einem Bier einen Blutalkoholwert von um die 0,35 Promille haben. Eine sehr zierliche und kleine Frau liegt nach einem großen Bier wahrscheinlich bereits über der magischen Zahl von 0,5 Promille. Was zeigt: Mitunter kann schon ein einziges Bier den Führerschein kosten.

Eine Rolle für den Blutalkoholwert spielt neben dem Geschlecht das Alter. Grundsätzlich gilt hier: Je älter Sie sind, desto schneller steigt der Promillewert. Beim Körpergewicht nimmt viel Masse den Alkohol langsamer auf. Je dünner Sie sind, desto schneller geht es wiederum.

Zwei Bier können bereits zu viel sein

Entscheidend ist neben den gewählten Getränken und deren Alkoholgehalt außerdem natürlich die Größe des Glases oder der Flasche. Gerade bei Bier, das einen Alkoholgehalt von etwa 5 % vol. hat, unterschätzen viele Autofahrer, dass Sie mit einem zweiten in der Regel schon die 0,5-Promille überschreiten. Hinzu kommt: Sollten Sie beim Fahren auffällig werden, kann Sie das bereits ab 0,3 Promille den Führerschein kosten.

Berücksichtigen sollten Sie nach einer Feier mit Alkohol außerdem immer, dass Ihr Promillewert noch hoch sein kann, wenn Sie sich längst nüchtern fühlen. Pro Stunde werden nur 0,1 Promille abgebaut.