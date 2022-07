Im Außenbereich muss man bei einer Wallbox auf einige Dinge achten. Denn gerade Wetterextreme mag die sensible Technik gar nicht.

Warum ist ein Wetterschutz überhaupt nötig?

Nicht jeder hat die Möglichkeit, die private Wallbox für sein E-Auto in einer Garage aufstellen zu können. Das wird bei den Fahrern im Fuhrpark nicht anders sein. Im Außenbereich wiederum ist die Wallbox der Witterung ausgesetzt – und das ist für die sensible Technik nicht gerade optimal.

Grundsätzlich ist es natürlich möglich, die Wallbox im Außenbereich aufzustellen. Allerdings braucht sie hier, wenn Sie nicht zumindest einen Carport haben, einen Wetterschutz. Doch keine Sorge, das klingt aufwändiger als es ist. In erster Linie geht es darum, die Ladetechnik vor Wetterextremen zu schützen. Denn immerhin ist sie draußen oft sowohl klirrender Kälte im Winter als auch brütender Hitze im Sommer ausgesetzt. Und zu viel Nässe mag sie ebenso wenig. Ansonsten wirkt sich das spürbar auf die Ladeleistung der Station aus. So kann es deutlich länger dauern, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist oder die Wallbox kann sogar ausfallen. Im Schlimmstfall kann sogar das E-Auto beschädigt werden, wenn die Ladestation leidet.

Ein Wetterschutzdach ist günstig und schnell angebracht

Worauf müssen Sie also achten? Sie sollten für den Außenbereich nur eine Wallbox verwenden, die für den Outdoor-Einsatz konzipiert ist. Das ist zwar häufig der Fall bzw. sie sind mindestens spritzwassergeschützt, doch Sie sollten beim Kauf gezielt auf dieses Kriterium achten. Das Gehäuse ist bei guten Outdoor-Wallboxen wasser- und staubfest und hat einen Sonnenschutz.

Zusätzlichen Schutz bietet ein Wetterschutzdach. Es ist günstig und kann einfach über der Wallbox und dem Kabel angebracht werden und schirmt das Gerät sowohl vor UV-Strahlung, die den Kunststoff der Wallbox brüchig machen kann, als auch vor Regen ab und ist ebenfalls effektiv bei Schnee, Hagel oder Schmutz. So ist die Technik nicht nur sicher, sondern Sie finden bei der Benutzung außerdem eine saubere und trockene Ladestelle vor.

Welches Dach passt am besten?

Welches Dach genau das richtige für Ihre Ladestation ist, hängt unter anderem davon ab, wie groß die Wallbox ist und auf welcher Wetterseite sie steht. Sie sollte in jedem Fall bequem unter das Schutzdach passen und Sie sollten stets Kabel und Kabelhalterung mit einkalkulieren. Am besten ist es, für einen umfassenden, also ebenso seitlichen Schutz zu sorgen.