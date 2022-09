In welchem Bundesland gilt was?

Autowäsche ist wichtig, doch an allerlei Regeln gebunden. Das betrifft nicht nur, wo Fahrer in Ihrem Fuhrpark das Auto selbst waschen dürfen. Auch an Sonn- und Feiertagen gelten Sonderregeln. Das Problem dabei: Die Sachlage ist in Deutschland sehr uneinheitlich und variiert je nach Bundesland. Während die einen Bundesländer die Autowäsche an diesen besonderen Tagen verbieten, sind die anderen hier großzügiger. Was müssen Sie also wissen?

Ein Flickenteppich aus Regeln

Wer in der Arbeitswoche nicht dazu kommt, das Auto zu waschen und am Samstag erst einmal mit vielen anderen Dingen wie Einkaufen beschäftigt ist, hat am Sonntag zwar endlich Zeit, aber in einigen Bundesländern das Nachsehen. Der Sonntag ist schließlich ein Ruhetag und das nehmen Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland ernst. Hier müssen Waschanlagen sonntags zu bleiben.

Auch die erlaubten Uhrzeiten sind je nach Bundesland verschieden

Erlaubt ist es hingegen in Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. In Bayern und Hessen kommt es auf die Kommune an. Und auch in den ansonsten großzügigen Bundesländern sollten Sie immer erst noch mal weitere Informationen einholen, hier variieren nämlich oft die Uhrzeiten oder aber es gibt weitere Sonderregeln wie z.B. dass es in Brandenburg in Kirchnähe bei Gottesdiensten tabu ist. Auch für einige Feiertage gibt es je nach Bundesland noch einmal unterschiedliche Bestimmungen. Kurzum: Ein Flickenteppich an Regelungen.

Bedingungen am besten individuell bei der Kommune erfragen

Am besten ist also jeweils, bei der jeweiligen Gemeinde nachzufragen, was genau gilt. Das betrifft auch die Frage, ob und unter welchen Bedingungen Sie Ihr Auto zu Hause auf Ihrem eigenen Grund waschen dürfen. Das ist zwar, wenn es keine Lärmbelästigung gibt (z.B. beim Saugen), am Sonntag nicht unbedingt grundsätzlich verboten, aber Sie dürfen das Grundwasser nicht verunreinigen. Wer gegen die Regeln zur Autowäsche verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen.