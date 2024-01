Welche Vorteile bringt ein gepflegtes Scheckheft?

Wer sein Auto wieder verkaufen will oder selbst ein neues Fahrzeug sucht, merkt schnell, dass es bei Gebrauchtwagen auf den Begriff „scheckheftgepflegt“ ankommt. Denn im Scheck- oder Serviceheft, das im Normalfall jedes Fahrzeug im Fuhrpark hat, wird genau vermerkt, welche Wartungen und Inspektionen erfolgt sind. Insofern sagt das Heft einiges darüber aus, in welchem Zustand ein Auto ist und kann sich somit wertsteigernd oder -senkend auswirken. Außerdem ist es wichtig, sofern Ihr Fahrzeug noch in der Garantie ist – da ist ein lückenloses Scheckheft Pflicht, damit der Hersteller Reparaturkosten übernimmt.

Wo bekommen Sie bei Verlust Ersatznachweise her?

Auch wenn ein Scheck- oder Serviceheft nicht Vorschrift ist, ist es blöd, wenn es verloren geht. Denn dann haben Sie bei einem Verkauf oder einem Garantiefall keine Nachweise mehr in der Hand. Woher soll ein potentieller Käufer wissen, wann Öl, Bremsflüssigkeit oder Zündkerzen gewechselt wurden und ob Sie die Wartungsintervalle eingehalten oder gnadenlos überzogen haben? Unter Umständen können Sie die Daten jedoch wieder rekonstruieren, sofern Sie alle Rechnungen der Wartungen aufgehoben haben. Dann gehen Sie zu der entsprechenden Werkstatt und lassen die Daten in einem neuen Scheckheft mit Unterschrift und Stempel nachtragen. Dabei muss vermerkt werden, dass das ein Nachtrag ist, damit es nicht wie eine Fälschung aussieht. Ein Originalscheckheft des Herstellers brauchen Sie dafür übrigens nicht extra, ein Universalheft reicht.

Der Vorteil eines digitalen Servicehefts

Inzwischen wird außerdem der Serviceverlauf von vielen Herstellern digital abgespeichert. In dem Fall lassen sich alle Nachweise sehr leicht wieder herstellen. Was Sie brauchen, ist Ihre Fahrzeugidentifikationsnummer, mit der Sie den Serviceverlauf beim Hersteller abfragen können. Alles, was eine Werkstatt macht, wird in dieses digitale Servicebuch eingetragen und alle Werkstätten, die eine Berechtigung haben, können diese Daten dann auch einsehen. Das gilt nicht nur für Vertrags-, sondern ebenso für freie Werkstätten. Die Autofahrer können auf diese Daten je nach Hersteller zum Beispiel via App oder im Browser zugreifen. Außerdem sind Inspektionen und Wartungen bei modernen Fahrzeugen oft im Bordcomputer abgespeichert.