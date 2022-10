Die Richtgeschwindigkeit dient der Orientierung

Sicher ist den Autofahrern im Fuhrpark der Begriff der Richtgeschwindigkeit bekannt. 130 Stundenkilometer beträgt sie auf deutschen Autobahnen und Straßen, die einer Autobahn ähneln, und das bereits seit 1978. Anders als ein Tempolimit wird sie dabei inzwischen kaum noch durch ein entsprechendes Verkehrszeichen angezeigt. Wenn doch, erkennen Sie dieses als weiße Schrift auf blauem Grund.

Insofern gilt: Immer dann, wenn gerade kein Tempolimit wie 100 oder 120 km/h (rundes Schild mit schwarzer Zahl und roter Umrandung) die Geschwindigkeit auf der Autobahn begrenzt, können Sie sich an der Richtgeschwindigkeit orientieren. Jedenfalls, wenn Sie ein Fahrzeug mit bis zu 3,5 Tonnen Gesamtmasse fahren. Für schwerere Fahrzeuge wie z.B. Busse, Lkw oder Wohnmobile gilt in der Regel auf der Autobahn eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, teilweise je nach Fahrzeug auch 100 km/h. Wichtig zu wissen: Es handelt sich bei der Richtgeschwindigkeit für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis maximal 3,5 Tonnen um eine Empfehlung. Sie können also sowohl langsamer als auch schneller fahren, ohne mit Bußgeldern oder Punkten in Flensburg rechnen zu müssen.

Welche Einschränkungen kennt die Richtgeschwindigkeit?

Eingeschränkt werden kann die Unverbindlichkeit der Richtgeschwindigkeit allerdings durch die aktuelle Straßenlage. Sprich: Bei z.B. Nebel oder Nässe sind Sie grundsätzlich verpflichtet, Ihre Geschwindigkeit entsprechend anzupassen und dürfen nicht nach Belieben so schnell fahren, wie Sie wollen. Das gilt etwa auch, wenn Sie eine sperrige Ladung transportieren.

Man sollte außerdem immer im Blick haben, dass Sie bei einem Unfall generell zumindest teilweise haftbar gemacht werden können, wenn sich herausstellt, dass dieser vermieden hätte werden können, sofern Sie sich an die Richtgeschwindigkeit gehalten hätten.