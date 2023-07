Rechts und links hat das Auto an den Seiten sogenannte Schweller. Was sie können und wie viel sie leisten? Sie werden überrascht sein.

Wo befinden sich die Schweller?

Manche Dinge am Auto sind zwar immer da und haben eine wichtige Funktion. Aber welche, das wissen viele Autofahrer dann doch nicht so genau. So verhält es sich zum Beispiel bei den Schwellern, die auch für die Fahrzeuge im Fuhrpark wichtige Dienste leisten.

Die Schweller finden Sie unterhalb der Türen für Fahrer und Beifahrer, also links und rechts zwischen den vorderen und hinteren Radkästen. Sie bestehen aus einer Seitenwand, einem Stegblech und einem Innenteil, das dann an das Bodenblech anschließt.

Schweller leisten Schwerstarbeit für die Karosserie

Jeder Schweller ist dabei ein besonders wichtiger, weil tragender Teil der Karosserie. Zusammen mit B-Säule und Querträger tragen sie die Hauptlast. Umso wichtiger ist es, dass all diese Teile intakt und stabil sind. Sonst würde die gesamte Karosserie ihre Stabilität verlieren. Besonders Rost ist für die Schweller dabei immer wieder ein Problem. Beginnt die Korrosion hier erst einmal, breitet sie sich meist weiter aus, auch zum Unterboden des Fahrzeugs. Schweller sind inzwischen allerdings zum Korrosionsschutz verzinkt und in der Regel hohlraumversiegelt, was sie effektiv schützt.

Schweller als Lebensretter beim Crash

Besonders wichtig sind die Schweller, wenn es zu einem Unfall kommt. Sowohl bei einem Frontal- als auch bei einem Seitenzusammenstoß können sie die Insassen nämlich entscheidend schützen. Sie leiten die enormen Kräfte während des Aufpralls ab und sorgen somit dafür, dass man im Innenraum nicht zu sehr von ihnen erfasst wird. Ohne die Schweller würde das Fahrzeug wie ein Pappkarton zusammengedrückt werden.

Nicht zu verwechseln sind die karosserietragenden Schweller übrigens mit den im Tuningbereich verwendeten Seitenschwellern: Letztere werden nämlich zusätzlich angebracht, oft zusammen mit einem Frontspoiler und haben hier eine aerodynamische und optische Funktion.