Schwachstellen kennen und rechtzeitig schützen

Im schlimmsten Fall kann einem das Auto einfach vom Rost dahingerafft werden. Denn Korrosion ist nicht nur unschön, sondern je nach Ort auch gefährlich. Insofern schaut auch der TÜV ganz genau hin, wo die Fahrzeuge im Fuhrpark wie intensiv Rost ansetzen. Tückisch ist vor allem: Zunächst ist nur eine kleine Stelle betroffen, dann weitet sich das Problem – oft unbemerkt – aus. Insofern sollte man rechtzeitig einschreiten, bevor der Oxidationsprozess das Auto in eine Rostlaube verwandelt hat. Sehr viele Autos rosten bereits nach wenigen Jahren.

Nun können Sie Nässe und Sauerstoff natürlich nicht komplett von Ihrem Fahrzeug bzw. dem Stahlblech fernhalten, es sei denn, Sie wollen es ausschließlich in einer wohl klimatisierten Garage bewundern. Sehr hilfreich ist es jedoch, wenn Sie die Stellen kennen, die besonders anfällig sind. Zum einen, um diese im Auge zu behalten, zum anderen aber auch, um diese noch besser zu schützen. Wer so vorgeht, kann meist verhindern, dass der Rost am Auto sich zu einem umfassenden und kostenintensiven Ärgernis ausweitet. Besonders Stellen, die Schmutz und Steinchen ausgesetzt sind, sind betroffen.

Allerdings sollten Sie immer beachten: Einerseits hat sich in Sachen Rostschutz bei den Herstellern durchaus etwas getan, etwa mit verzinkten Karosserieblechen oder speziellen Oberflächenveredelungskonzepten. Andererseits gibt jedoch bestimmte Fahrzeugmodelle, die anfälliger sind als andere. Und: Auch Verzinkungen sind anders, als viele Autofahrer denken, kein Rundumsorglospaket gegen Rost, da hier ebenfalls Beschädigungen entstehen können.

Wo schlägt Rost besonders gerne zu?