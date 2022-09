Erst informieren, dann den Leasingvertrag abschließen

Ein Neuwagen muss nicht unbedingt gekauft werden. Auch als Leasing-Angebot ist er sowohl für den Fuhrpark als auch für private Interessanten sehr attraktiv. Immerhin bietet ein geleastes Auto viele Vorteile. So braucht man wenig Eigenkapital, man hat monatlich festgelegte und meist überschaubare Raten. Davon abgesehen hat muss man sich in der Regel nicht mit Servicekosten herumschlagen und hat etwa beim Kilometerleasing auch nicht mit Wertverlust zu kämpfen. Und alle paar Jahre kann man sich nach Ende des alten einen neuen Leasingvertrag mit einem neuen attraktiven Fahrzeug beschaffen. Denn inzwischen können Sie fast jedes neue Auto-Modell auf dem Markt auch leasen. So weit, so verlockend.

Denn das unschöne Erwachen kommt für viele Leasingvertragsnehmer, wenn sie das Auto zurückgeben und dann plötzlich mit hohen Nachzahlungen konfrontiert werden. Grund für solche Überraschungen sind einige gängige Fehler beim Abschluss des Vertrags. Aber auch während der Laufzeit lauern Fehler.

Diese Fehler werden für Sie beim Leasing teuer: