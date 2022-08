Die Spezies "Nervige Autofahrer" ist groß

Hinterm Steuer wird es immer mal wieder stressig. Das kann an unangenehmen Witterungsbedingungen liegen, an Baustellen, Staus oder engen Straßen. Sehr oft aber regen wir uns im Straßenverkehr vor allem über unsere Artverwandten auf. Genau – über andere Autofahrer. Weil sie Dinge tun (oder eben nicht tun), die das Fahren zur Geduldsprobe werden lassen. Dieses Gefühl kennen sicher auch die im Fuhrparkmanagement verwalteten Fahrer. Vor allem, weil man sich fragt, warum es eigentlich zum einen so viele Unterarten der Spezies "Nervige Autofahrer" gibt. Zum anderen, weil sich die Verhaltensweisen auf gleichermaßen faszinierende wie ärgerliche Weise gleichen.

Grund genug für eine Typologie der Fahrer, die unseren Puls regelmäßig in die Höhe schnellen lassen, weil ihre Angewohnheiten das Fahren langsamer, chaotischer, stressiger oder unsicherer machen. Manchmal auch alles zusammen.

Diese Autofahrer ärgern uns ganz besonders: