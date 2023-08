Vertrauen ins E-Auto ist groß

Das E-Auto ist für die deutschen Autofahrer inzwischen offenbar eine echte Bereicherung geworden. Zumindest genießen fast alle, die einen Stromer haben, was er kann. Und vielleicht am überraschendsten: Auch die Sorgen um die Reichweite sind verflogen.

Zu diesem auch für die E-Auto-Nutzung im Fuhrpark interessanten Ergebnis kommt eine Umfrage des Bundesverbandes der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft ( BDEW). Dabei zeigt sich vor allem: Mit im Schnitt drei Jahren Fahrerfahrung mit einem Stromer hat sich das Vertrauen der E-Auto-Nutzer in die neue Technik sehr gefestigt.

Praktisch jeder E-Auto-Fahrer würde wieder einen Stromer kaufen

Gut 3000 Besitzer sowie Fahrer von E-Autos wurden vom BDEW befragt, davon rund 1300 zum öffentlichen Laden. Erstes deutliches Votum dabei: 98 Prozent würden auf jeden Fall wieder ein E-Auto kaufen, die restlichen 2 Prozent "eher ja". Zu den Gründen dafür dürfte gehören, dass ein E-Auto längst nicht mehr nur als ökologisches Plus gesehen wird. Vielmehr haben die Befragten den Fahrspaß an der neuen Technologie entdeckt. So sprechen 82 Prozent von einem tollen Fahrerlebnis bei den ausschlaggebenden Gründen, sich für ein E-Auto zu entscheiden. Neben den ökologischen Gründen (81 Prozent) werden außerdem die niedrigen Betriebskosten (78 Prozent), die innovative Technik (78 Prozent) und die staatlichen Förderungen (46 Prozent) ganz weit vorne genannt.

Öffentliches Laden wird nicht mehr als Problem gesehen

Die größte Rolle vor der Kaufentscheidung hat für die Befragten tatsächlich die Reichweite gespielt. Heute haben hier drei Viertel überhaupt keine Bedenken mehr, ein Viertel finden es mit Gewöhnung okay. Und lediglich ein Prozent der Befragten merkt weiterhin Sorgen an. Auch beim Laden auf langen Strecken und zu Hause sind nur noch 5 bzw. 6 Prozent besorgt.

Beim häufig medial diskutierten Kritikpunkt der öffentlichen Ladepunkte zeigen sich die vom BDEW Befragten ebenfalls sehr entspannt: Drei Viertel der Befragten finden, dass sich das öffentliche Laden insgesamt besser oder deutlich besser entwickelt hat. 76 Prozent treten selbst längere Fahrten entspannt an. Die größte Sorge gilt nach durchschnittlich drei Jahren Stromer-Erfahrung dafür der Frage der Lieferzeiten von relevanten E-Auto-Modellen (79 Prozent).