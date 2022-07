Tipps für Reisende im Vorbeifahren

Übersehen kann man sie kaum. Alle paar Kilometer prangen am Rand der Autobahnen in Deutschland braune Hinweistafeln. Zum Beispiel wird da die "Weißeritztalbahn" in Sachsen genannt oder das "Ozeaneum Stralsund". Falls sich die Fahrer im Fuhrparkmanagament auch schon gefragt haben, was genau es mit diesen Infotafeln für regionale touristische Sehenswürdigkeiten auf sich hat, haben wir die Fakten.

Seit 1983 sind die Schilder im Einsatz

Weil alle Schilder im Straßenverkehr eine genaue Bezeichnung haben, bilden hier natürlich auch die etwa zehn Quadratmeter großen braunen Schilder mit weißer Schrift sowie einem Piktogramm der jeweiligen Attraktion keine Ausnahme. "Touristische Unterrichtungstafeln" oder Verkehrszeichen 386.3 heißen sie in offiziellem und sehr bürokratischen Deutsch. Sie verweisen unter anderem auf Bau-, Kultur- oder Bodendenkmäler, Kriegsgräberstätten, besondere Landschaften, UNESCO-Welterbestätten oder Erholungsgebiete. In Deutschland wurde das erste Schild 1983 an der A 8 aufgestellt und bewarb die Burg Teck in Baden-Württemberg.

Anzahl der Schilder wächst immer mehr

Offiziell gezählt werden die Schilder nicht, laut einer Studie der Hochschule Harz gibt es mittlerweile mehr als 3400 dieser Schilder und dabei etwa 1800 Motive. Gerade in den letzten Jahren hat die Anzahl rasant zugenommen, was auch daran liegen dürfte, dass die Schilder anfangs nur alle 20 Autobahnkilometer erlaubt waren und dabei zudem auf von der Autobahn sichtbare Sehenswürdigkeiten hinweisen mussten. Das wird heute alles etwas lockerer gehandhabt. Zuständig sind die Bundesländer, es muss für jede touristische Sehenswürdigkeit ein Antrag gestellt werden.

Jeder Sechste folgt den Hinweisen mindestens einmal spontan

Offenbar wirken die Schilder übrigens. Denn die Studie der Hochschule Harz fand 2019 heraus, dass immerhin jeder sechste Autofahrer spontan mindestens einem Hinweis auf ein touristisches Reiseziel gefolgt und von der Autobahn dort hingefahren ist.