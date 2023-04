Die Probefahrt als Intensiv-Check

Die Auswahl des richtigen Fahrzeugs ist eines der Dinge, die sowohl privat als auch für den Fuhrpark sehr gut überlegt sein sollten. Und egal, wie sehr einen die Fahrzeugdaten, die Optik oder die Preiskonditionen überzeugen – ganz entscheidend ist letztlich, was die Probefahrt ergibt. Denn erst, wenn Sie selbst hinterm Steuer sitzen, finden Sie heraus, was das Auto wirklich zu bieten hat, ob es zu Ihren Bedürfnissen passt oder ob es in bestimmten Fahrsituationen negativ auffällt.

Grundvoraussetzung: Nehmen Sie sich Zeit

Wichtig ist daher zunächst, dass Sie sich für die Probefahrt wirklich Zeit nehmen. Mal eben kurz zwischen 2 Termine quetschen und gar nicht richtig schauen und testen können? Das bringt nichts. Mindestens 30 Minuten Fahrt plus ausreichend Puffer für Fragen und eine genaue Inaugenscheinnahme sind die Basis. Die Rahmenbedingungen sollten ebenso bei Tageszeit und Wetterlage passen. Eine Probefahrt machen Sie am besten im Hellen und nicht bei Regen. Verschieben Sie den Termin lieber, wenn sich die Wetterlage ändert.

Davon abgesehen sollte man eine Probefahrt – egal, ob mit einem Gebraucht- oder mit einem Neuwagen – immer als Chance sehen, in einem begrenzten Zeitrahmen so viel wie möglich über das Auto herauszufinden. Damit das gelingt, müssen Sie aber wissen, welche Punkte abgeklärt werden sollten. Dabei ist Planung viel wert.

Diese Dinge sind bei jeder Probefahrt besonders wichtig: