Eine Wallbox ist zu Hause viel besser als die Haushaltssteckdose

Wenn im Fuhrpark regelmäßig ein E-Auto gefahren und auch privat genutzt werden kann, empfiehlt sich der Kauf einer eigenen Wallbox. Damit ist man als Autofahrer nicht allein auf öffentliche Ladestationen angewiesen und kann das E-Auto zu Hause über Nacht z.B. in der Garage unkompliziert aufladen. Zwei weitere wichtige Pluspunkte dabei: Die Wallbox ist sicherer als das Aufladen an einer normaler Haushaltssteckdose, die in der Regel gar nicht auf das lange Laden so großer Ströme ausgelegt ist. Deshalb können Steckdose und Kabel extrem heiß werden und im Schlimmstfall einen Brand auslösen. Und davon abgesehen dauert das Laden über die Haushaltssteckdose auch gerne mal zehn Mal so lange wie mit einer Wallbox.

Damit Sie mit der heimischen Ladestation zufrieden sind, sollten Sie allerdings vorab genau überlegen, was Sie brauchen und welche Eigenschaften eine gute Wallbox mitbringen muss.

Diese Fragen sind für den Kauf einer E-Auto-Ladestation wichtig: