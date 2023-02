Reichweite gewinnen durch spezielle E-Auto-Reifen

E-Autos sind bei Reifen eigentlich keine Diven. Sie können hier also im Prinzip auch die gleichen Pneus wie bei einem Verbrenner wählen. Doch es lohnt sich für den Fuhrpark, wenn Sie dem Stromer dennoch eine Extrabehandlung gönnen. Wer einen der Reifen wählt, die die Hersteller inzwischen speziell für Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen, kann nämlich vor allem in einem Punkt gewinnen: bei der Reichweite.

Geringer Rollwiderstand hilft Strom sparen

Da die Akkukapazität der meisten E-Autos aktuell noch viel Luft nach oben lässt und das unzureichende Netz an öffentlichen Ladepunkten ebenfalls vielen E-Auto-Fahrern Sorgen macht, hilft es, wenn man selbst etwas an der Reichweite schrauben kann. Auf die Autoreifen bezogen bedeutet das: Ein Pneu mit geringem Rollwiderstand hilft, den Stromverbrauch zu reduzieren. Insofern weisen die speziellen E-Auto-Pneus in der Regel einen größeren Durchmesser und eine schmalere Lauffläche auf. Wichtig: Schauen Sie unbedingt darauf, dass der gewählte Reifen nicht nur beim Rollwiderstand gute Werte vorweist, sondern zugleich einen guten Grip hat. Beide Eigenschaften sind nicht von jedem Hersteller gleich gut vereint, weil diese technisch eigentlich unterschiedliche Ziele haben und nur als Kompromiss vereinbar sind.

Höheres Gewicht und sofortiges Drehmoment beachten

Außerdem sind Elektroautos wegen ihres Akkus ziemlich schwer und haben ebenso ein hohes Drehmoment. Die Folge: Die Reifen werden dadurch stärker belastet und der Verschleiß ist erhöht. Deshalb sind robuste Reifenmischungen sinnvoll.

Wegen des höheren Gewichts müssen E-Autoreifen eine höhere Tragfähigkeit haben. Insofern sollten Sie hier ganz besonders auf den passenden Last-Index schauen. Es gibt Reifenhersteller, die einen XL-Reifen für schwerere Fahrzeuge anbieten. Sie sollten hier aber ebenso immer schauen, dass der Rollwiderstand möglichst gering ist. Ebenso wichtig: Achten Sie besonders auf Reifentestergebnisse zum Bremsweg, der ist durch die größere Masse beim E-Auto ohnehin erhöht.

Geräuscharme Pneus für mehr Komfort

Nicht zuletzt ist es empfehlenswert, einen geräuscharmen Reifen zu wählen. Gerade weil E-Autos selbst sehr leise sind, würde sich ein lauter Reifen besonders intensiv bemerkbar machen und Ihren Fahrkomfort empfindlich schmälern. Hier bieten die Reifenhersteller bei den speziellen E-Auto-Pneus spezielle Technologien, um Reifengeräusche zu reduzieren.