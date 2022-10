Oft stecken hinter dem Ruckeln nur kleine Probleme

Wenn man als Fahrer im Fuhrpark spürt, dass das Auto auf der Straße ruckelt und das definitiv nicht an irgendwelchen Unebenheiten der Fahrbahn liegt, hinterlässt das ein beunruhigendes Gefühl. Ein gut funktionierendes Auto sollte schließlich ohne Auffälligkeiten rund laufen. Wenn es dann etwa im Stand seltsam vibriert oder beim Fahren beginnt, herumzustottern, stimmt offenkundig etwas nicht. Doch die gute Nachricht ist: Nicht immer muss dahinter gleich ein großes Problem stecken und keineswegs ist gleich mit einem Motorschaden zu rechnen. Insofern gilt: Keine Panik – wichtig ist nur, dass Sie jetzt Ursachenforschung betreiben, damit keine teuren Folgeschäden entstehen.

Die Liste der möglichen Ursachen ist lang

Theoretisch ist die Liste der möglichen Ursachen allerdings lang. Ein Auto kann zum Beispiel ruckeln, weil bei den Bremsen etwas nicht stimmt, es nasse Zündkerzen hat oder die Reifen eine Unwucht aufweisen. Alles völlig verschiedene Baustellen. Der einfachste Weg, um die Ursache zu ergründen, ist natürlich: Sofort ab in die Werkstatt. Je nach vorliegendem Problem werden Sie dort ohnehin Hilfe suchen müssen. Jedoch ist es sehr hilfreich, wenn Sie ein Gefühl dafür bekommen, was das Ruckeln verursachen könnte. Denn in der Werkstatt spart es Kosten, wenn Sie dem Mechaniker genau sagen können, was los ist und er nicht erst das ganze Fahrzeug checken muss.

Wichtig beim Eingrenzen der Ursache ist jetzt vor allem: Achten Sie genau darauf, in welchen Situationen das Ruckeln auftritt. Damit lässt sich meist schon gut einschätzen, welche Bauteile Sie oder die Werkstatt sich genauer ansehen müssen.

In welcher dieser Situationen ruckelt Ihr Auto?