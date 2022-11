Schlecht ausgeleuchtete Kurven sind kein Vergnügen. Zum Glück haben die Autohersteller hierfür eine Lösung gefunden. So funktioniert sie.

Was tun, wenn nachts die Fahrbahn schlecht zu sehen ist?

Kurvenfahrten, das wird jeder Fahrer im Fuhrpark wissen, können bei Nacht ziemlich unübersichtlich werden. Weil die Fahrbahn schlecht zu sehen ist und man etwaige Hindernisse erst ziemlich spät erkennt. Da trifft es sich, dass es mittlerweile auch für diese Situation eine spezielle Hilfe gibt: ein intelligentes Lichtsystem, das sich adaptives Kurvenlicht nennt und inzwischen bei vielen neuen Automodellen serienmäßig vorhanden ist.

Schwenkbare Scheinwerfer sorgen für mehr Licht

Diese intelligente Sonderausstattung sorgt dafür, dass die Kurvenausleuchtung entscheidend verbessert wird und Sie somit sicherer unterwegs sind. Wenn der Fahrer in eine Kurve einbiegt, kann das adaptive Kurvenlicht seine Strahlrichtung anpassen. Die Scheinwerfer sind horizontal schwenkbar und bewegen sich in Kurvenrichtung mit, bevor der Rest des Fahrzeugs folgt. Dadurch sehen Sie viel früher als bei Fahrzeugen ohne dieses Lichtsystem, was vor Ihnen liegt und behalten selbst bei schlechter Sicht den Überblick.

Zu der intelligenten Konzeption des Systems gehört dabei, dass es über Sensoren verfügt, die unter anderem Geschwindigkeit und Lenkwinkel des Fahrzeugs erkennen und den Kurvenverlauf im Voraus berechnen können. Somit kann die Beleuchtung perfekt an diese Berechnung angepasst werden. Genutzt werden kann das adaptive Kurvenlicht nach gesetzlichen Vorgaben für Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h.

Statisches versus dynamisches Kurvenlicht

Es gibt hier grundsätzlich zwei Varianten, wobei die erste kein intelligentes System ist und schon vor rund 100 Jahren erstmals eingesetzt wurde. Das statische Kurvenlicht hat dabei lediglich einen Reflektor, der die Kurve in einem bestimmten Winkel ausleuchten kann. Schwenkbare Scheinwerfer hat es aber nicht. Das dynamische Kurvenlicht wiederum, das die Weiterentwicklung der statischen Variante darstellt, wird auch "adaptive front lighting-system" (AFS) genannt. Es kann um jeweils bis zu 15 Grad je Richtung geschwenkt werden und kann sich an Lenkwinkel, Gierrate und Geschwindigkeit ausrichten. Hier sorgen Schrittmotoren für die Schwenkung.