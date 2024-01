Wie öffnet man die Motorhaube mit dem Hebel?

Egal, ob Sie den Ölstand checken wollen oder Scheibenreiniger nachfüllen – die Motorhaube eines jeden Fahrzeugs im Fuhrpark muss öfters geöffnet werden. Und das sollte immer reibungslos möglich sein, immerhin gibt es Notfälle wie einen überhitzten Motor.

Im Normalfall ist die Sache simpel und stets ähnlich: Erst wird die Motorhaube mit einem Hebel unterhalb des Lenkrads oder in der Nähe der Fußpedale entriegelt und hebt sich dadurch ein kleines Stück. Dann muss man direkt in der Mitte der Motorhaube einen weiteren Sicherheitshebel lösen. Nun können Sie die Haube ganz hochdrücken und mit der seitlichen Befestigungsstange fixieren. Sollte es bei Ihrem Fahrzeugmodell Abweichungen geben, wie dass Sie den Zündschlüssel brauchen, finden Sie die Angaben dazu in der Bedienungsanleitung.

Was tun, wenn der Seilzug Probleme macht?

Manchmal jedoch klemmt und hakt es hier. Vielleicht liegt es an der Verriegelung, vielleicht ist der Seilzug zwischen Motorhaube und Entriegelung nicht intakt. Bei vielen Autos ist es so, dass Druck auf die Motorhaube den möglicherweise verklemmten Seilzug löst. Während Sie außen auf die Haube drücken, sollte innen jemand den Entriegelungshebel betätigen.

Sie können außerdem unter dem Armaturenbrett versuchen, das Seil zu finden und testen, ob überhaupt noch Spannung darauf ist. Falls nicht, ist es nicht mehr mit dem Riegel im Motorraum verbunden. Lässt sich noch an dem Seil ziehen, ist es vielleicht nur etwas verrutscht.

Mit äußerster Vorsicht können Sie zudem durch die Öffnung im Kühlergrill den Sicherheitshaken dort mit einem Schraubenzieher zu betätigen versuchen. Ist der Grill sehr dicht verschlossen, können Sie es alternativ mit einem Drahtkleiderbügel versuchen. Die Methode, sich von unten Seilzug und Riegel zu nähern, ist eher etwas für Hobbymechaniker und es wird ein Wagenheber benötigt.

Bei allen Tricks vorsichtig vorgehen

Manchmal klemmt die Motorhaube selbst. Dann kann es helfen, am Hebel für die innere Entriegelung zu ziehen, gleichzeitig auf die Motorhaube zu klopfen und diese anschießend vorsichtig nach oben zu ziehen. Lassen Sie grobe Gewalt unbedingt weg. Wenn all diese Maßnahmen nichts bringen, lassen Sie einen Profi ran. Sind Riegel oder Seilzug beschädigt, sollten Sie das Problem ohnehin von einer Werkstatt beheben lassen.