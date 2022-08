Die Sprache des Autos verstehen

Am wichtigsten ist zwar, dass Sie Ihr Fahrzeug gut zu fahren wissen. Doch dafür ist es durchaus hilfreich, wenn Sie sich genauer mit den Details eines Autos auskennen. Sprich: Mit den speziellen Wörtern und Begriffen, die hier technisch im Spiel sind, wenn Sie im Straßenverkehr unterwegs sind. Und gerade heute, wo die Autos eine immer komplexere Technik aufweisen, gibt es durchaus einige Begriffe, die man nicht nur grob kennen, sondern zudem wissen sollte, was dahinter steckt. Dann lassen sich viele Aspekte beim Fahren – darunter immer wieder sicherheitsrelevante – besser verstehen.

Deshalb haben wir mit unserem Autolexikon einen kleinen Sprachkurs für Ihren Fuhrpark zusammengestellt: Eine Auswahl der wichtigsten Begriffe rund ums Autofahren. Los geht es mit dem Buchstaben A.

ABS – Technik, die das Auto beim Bremsen steuerbar macht

Gehört haben wir davon alle schon und wissen, dass ABS für Anti-Blockier-System steht und beim Bremsen Sicherheit gibt. Aber wie genau funktioniert das? Wenn Sie stark bremsen, z.B. wegen eines Hindernisses auf der Fahrbahn, blockieren dabei ohne ABS normalerweise die Reifen. Das ist gefährlich, weil sich das Auto nicht mehr steuern lässt. Das ABS sorgt jedoch dafür, dass die Reifen nicht blockieren. Sensoren sorgen dafür, dass die Bremskraft immer dann in Intervallen kurz unterbrochen wird, wenn ein Rad zu blockieren droht. Das Auto bleibt steuerbar und die Sicherheit wird extrem erhöht.

ACC – für den gewünschten Abstand

Die Abkürzung steht für Adaptive Cruise Control. Übersetzt heißt das also so viel wie Adaptive Geschwindigkeitskontrolle. Der Fahrer kann das Assistenzsystem nutzen, um einen bestimmten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten. Das System erkennt nämlich vorausfahrende Fahrzeuge, weiß, wie schnell diese fahren und greift dann über Bremsen und Beschleunigen in die Bordelektronik ein, um den gewünschten Abstand zu halten. Gerade bei längeren Fahrten ist das sehr komfortabel für den Fahrer, weil er sich nicht permanent aufs Abstandhalten konzentrieren muss.

Automatikgetriebe – für einfacheres Fahren

Das Automatikgetriebe bedeutet für den Fahrer die Freiheit vom Kuppeln und Schalten. Es wählt nämlich das Übersetzungsverhältnis von der Motordrehzahl auf die Antriebsdrehzahl ohne Ihr Zutun. Fahren wird somit komfortabler, relaxter und sogar noch spritsparender.