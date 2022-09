Verstehen Sie die Sprache Ihres Autos? Das wäre auf jeden Fall gut. Diese Wörter mit C sind für Ihr Vokabular wichtig.

Ein Glossar für den Auto-Alltag

Wollen Sie im Fuhrpark kompakt mehr über einige Auto-Fachbegriffe wissen, ohne gleich endlos viel darüber lesen zu müssen? Dann hilft Ihnen unser Glossar mit einer Auswahl wichtiger Vokabeln, die Ihnen im Auto-Alltag begegnen, weiter. Diesmal widmen wir uns dabei dem Buchstaben C.

Choke – Der Hebel für den Kaltstart

Dieses Bauteil in Vergaser-Motoren wird auch Starterklappe genannt. Diesen Hebel zu ziehen, sorgt dafür, dass der Druck im Lufttrichter sowie an der Drosselklappe reduziert wird. Die Luft, die in den Vergaser kommt, wird dann gedrosselt und es entsteht ein fetteres Kraftstoff-Luft-Gemisch, das besser zündet und den Motorstart erleichtert. Allerdings ist der Choke-Hebel inzwischen eher Geschichte und nur noch bei alten Fahrzeugen zu finden. Moderne Fahrzeuge machen das alles automatisch.

Coupé – Sportlichkeit zum guten Preis

Darunter versteht man klassisch ein sportliches Auto mit zum Heck abfließendem Dach und zwei Türen. Inzwischen hat sich das Platzangebot beim Coupé etwas verändert. Hatte es früher nur zwei Sitze, ist heute in der Regel eine Rückbank dazugekommen, die allerdings kleiner ist als bei einer Limousine. Ein Coupé ist im Preis-Leistungs-Verhältnis eine Alternative für alle, die eine Mischung aus einem sportlichen Fahrzeug und einer Limousine suchen.

Cockpit – die Kontrollzentrale

Das ist quasi die Kontrollzentrale eines jeden Autos. Also alles, was an Armaturen und Anzeigen wie Tachometer oder Kontrollleuchten rund um das Lenkrad angeordnet ist. Inzwischen gehören auch immer mehr Monitore, z.B. das Navi oder das Infotainment dazu. Achten Sie beim Autokauf vor allem darauf, dass hier alles übersichtlich und auch während der Fahrt gut zu erreichen ist. Wenn etwa, wie bei einigen Fahrzeugen inzwischen der Fall, der Scheibenwischer erst mehrere Menüunterpunkte entfernt ist, ist das äußerst unpraktisch und gefährlich.