Wie gut kennen Sie die Begriffe, die man als Autofahrer immer mal wieder rund um sein Fahrzeug hört? Oder noch wichtiger: Haben Sie vieles nur gehört oder wissen Sie auch, was dahinter steckt? Damit die Nutzer in Ihrem Fuhrpark mit den wichtigsten Auto-Vokabeln vertraut sind, helfen wir mit unserem Auto-Lexikon, Erinnerungs- und Wissenslücken zu schließen. Diesmal geht es dabei um den Buchstaben D.

Differentialsperre – die Hilfe bei Schnee oder Eis

Nicht jedes Auto hat eine, aber wenn sie da ist, kann sie sehr nützlich sein. Differentialgetriebe haben einen Antrieb und zwei Abtriebe. Das sorgt dafür, dass die Räder einer Achse unterschiedliche Drehzahlen nutzen können. Gerade in Kurven ist das sehr wichtig. Wenn die Straßenverhältnisse z.B. bei Schnee, Glätte oder Schlamm ungünstig sind, haben die Differentiale jedoch mitunter Probleme, weil einzelne Räder durchdrehen und andere unbeweglich bleiben. Hier hilft die Differentialsperre, indem sie die Räder einer Achse fest verbindet und das Durchdrehen verhindert.

DPF – der Abgas-Reduzierer

DPF steht für Dieselrußpartikelfilter. Teilweise wird er alternativ auch Rußpartikelfilter (RPF) oder einfach Partikelfilter genannt. Wie der Name schon sagt, sorgt er dafür, dass die Partikel im Abgas von Dieselmotoren reduziert werden. Sinn macht der DPF nicht nur für die Umwelt, sondern auch finanziell. Wer ihn nicht in seinem Dieselmotor hat, wird steuerlich stärker zur Kasse gebeten.

Drehmoment – der Indikator für die Leistung Ihres Motors

Das Drehmoment wird oft zitiert und ist für viele Autofahrer dennoch schwer zu erklären. Kurz gesagt: Es ist sehr wichtig für die Leistung des Fahrzeugs, wird in Newtonmeter (Nm) angegeben und sagt Ihnen beim Motor, wie schnell dieser auf das Gaspedal reagiert. Wenn Sie das Drehmoment bestimmen, können Sie ermitteln, wie lange es dauert, bis Ihr Auto von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Besonders schnell starten Fahrzeuge, wenn Sie bereits in einem kleinen Gang mit geringer Drehzahl ein hohes Drehmoment bewirken. Je nach Leistungsstärke des Fahrzeugs liegt das Drehmoment zwischen 0 und 5000 Umdrehungen pro Minute. Am besten ist eine Drehzahl um die 2000 bis 3000, danach sollten Sie in den nächsthöheren Gang schalten.