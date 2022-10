Begriffe mit G, die Sie kennen sollten

Unser Auto-Lexikon widmet sich heute dem Buchstaben G und den Fragen, auf die jeder Nutzer der Fuhrpark-Flotte die Antworten kennen sollte: Was muss man also über Ganzjahresreifen wissen? Wofür ist der Geschwindigkeitsindex wichtig? Und welche Details sind beim Gurtstraffer wichtig?

Ganzjahresreifen – der Kompromiss bei der Bereifung

Alternativ werden diese Pneus Allwetterreifen genannt. Sie sind sowohl im Winter als auch im Sommer einsetzbar. Dafür kombinieren sie das Profil von Sommer- mit dem von Winterreifen. Was gut klingt, bringt jedoch im Fahralltag einige Abstriche. Ganzjahresreifen erreichen, obwohl sie inzwischen stark an Qualität gewonnen haben, nicht die guten Fahreigenschaften eines echten saisonalen Pneus. Im Winter haften sie beispielsweise nicht so gut wie echte Winterreifen. Ihre Gummimischung ist außerdem weicher, was dazu führt, dass sie sich schneller abfahren und den Spritverbrauch erhöhen.

Geschwindigkeitsindex – ein Buchstaben-Code

Jeder Reifen wird vom Hersteller nur für eine bestimmte Maximalgeschwindigkeit getestet und zugelassen. Sie steht verschlüsselt auf dem Reifen und wird bei der Reifenbezeichnung in den letzten Buchstaben gepackt, z.B. steht bei 205/55 R 16 91 V das V dann für Geschwindigkeiten bis 240 km/h. Die Tabelle des Geschwindigkeitsindex reicht von G (bis 90 km/h) bis Y (bis 300 km/h).

Gurtstraffer – der zusätzliche Schutz

Ein Sicherheitsgurt ist gut, doch erst mit Gurtstraffer wird er wirklich effektiv. Er verstärkt die Funktion des Sicherheitsgurts, der bei einer starken Wucht (etwa bei einem Aufprall) nicht alleine die Fliehkräfte, die auf den Körper einwirken, abfedern kann. Sollten Sie einen Unfall haben, zieht der Gurtstraffer den Gurt automatisch fester und verhindert, dass Sie angegurtet nach vorne geschleudert (z.B. gegen die Windschutzscheibe) und dabei schwer verletzt werden. Wichtig zu wissen: Ein Gurtstraffer ist wie ein Airbag nur einmal verwendbar, muss also nach einem Unfall ausgetauscht werden.