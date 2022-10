Warum kommt keine kühle Luft mehr?

Hand aufs Herz – eine Klimaanlage ist schon ein großer Gewinn für jedes Auto im Fuhrpark . Zum einen, weil man sich im Sommer wunderbar und ohne allzu hohen zusätzlichen Spritverbrauch gegen heiße Außentemperaturen wappnen kann. Zum anderen, weil sie auch an kalten und nassen Tagen auf fast magische Weise sofort hilft, beschlagene Scheiben verschwinden zu lassen. Wer eine Klimaautomatik hat, weiß es außerdem zu schätzen, dass diese die gewählte Temperatur auf den Punkt genau regelt.

Wenn man ein Feature des Fahrzeugs so sehr schätzen gelernt hat, fällt es im Umkehrschluss sofort auf, wenn dieses ein Problem hat. Meist spürt man das bei der Klimaanlage daran, dass sie plötzlich nicht mehr richtig kühlt. Statt der ersehnten kalten Luft kommt allenfalls noch ein laues Lüftchen hervor. In diesem Fall müssen Sie nicht zwingend mit dem Schlimmsten rechnen. Denn manchmal sind es relativ leicht behebbare Gründe, die dazu führen, dass die Klimaanlage nicht mehr tut, was sie soll.

Was kann dahinterstecken, wenn die Klimaanlage den Dienst verweigert?