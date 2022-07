Die Reifen werden platt Auch Reifen wollen in Bewegung sein. Wenn dann nicht nur nichts mehr geht, sondern zudem das Gewicht des Fahrzeugs auf ihnen lastet, kommt es gerne zu einem Standplatten. Zumal ohnehin im Laufe der Zeit Luft aus den Reifen entweicht. Mit Glück kann man noch Luft auffüllen, wenn es blöd läuft, sind jedoch die Reifen nach einer langen Standzeit schlicht hin. Deshalb am besten den Reifendruck erhöhen, wenn Sie das Fahrzeug länger abstellen.

Die Batterie macht schlapp Das ist wohl das bekannteste Problem. Denn eine Batterie, die nicht genutzt wird, entlädt sich langsam. Und zack – springt der Motor gerade bei älteren Batterien nicht mehr an. Deshalb sollte man das Auto eigentlich mindestens einmal in der Woche länger bewegen oder ein Erhaltungsladegerät nutzen, das die Ladung der Batterie konstant hält.

Der Lack geht kaputt

Das passiert, wenn das Auto draußen abgestellt wird. Vogelkot, klebriger Honigtau von Blattläusen, UV-Strahlung – all das setzt dem Autolack zu. Deshalb ist eine Garage bei langen Standzeiten so wichtig. Wenn das nicht möglich ist, kann auch eine Pkw-Abdeckplane helfen. Oder Sie stellen es zumindest an einen schattigen Platz, fernab von Bäumen, und achten darauf, dass jeder Vogelkot sofort entfernt wird.