Ohne Vorglühen geht es beim Diesel nicht

Es geht eigentlich nur um eine unscheinbare gelbe Spirale, die vor dem Losfahren auf der Cockpitanzeige zu sehen ist. Im Normalfall erlischt sie, wenn das Vorglühen abgeschlossen ist, von selbst. Wenn sie bei einem Fahrzeug im Fuhrpark hingegen dauerhaft blinkt, wissen Sie: Es gibt ein Problem.

Für Dieselmotoren ist das Vorglühen mit elektrisch betriebenen Glühkerzen immer noch Usus. Auch wenn sich der Startvorgang bei modernen Dieselmotoren doch sehr verkürzt hat. Früher musste der Selbstzünder vor allem bei Minusgraden im Winter bei einem Diesel sogar mehrere Minuten vorglühen. Erst dann konnte man den Motor endlich richtig starten.

Moderne Dieselmotoren glühen fast unbemerkt vor

Heute ist das Vorglühen bei Dieselmotoren, die zumeist eine Direkteinspritzung haben, in Sekunden erledigt. Nur bei Kälte merken Sie die geringe Wartezeit, bis es los geht, überhaupt noch wirklich. Die Glühkerzen, die in den Zylinder reichen und sich durch etwas Strom aufheizen, sorgen dafür, dass die Selbstzündung schneller erfolgen kann. Wenn die Vorglühlampe wieder ausgeht, wissen Sie: Jetzt ist der Motor warm genug.

Ein blinkendes Licht und viele mögliche Ursachen

Bei einer blinkenden Vorglühlampe sollte Ihr Weg in die Werkstatt führen. Denn über ein Auslesen des Fehlerspeichers lässt sich am besten herausfinden, was die Ursache ist. Öfters macht die Abgasrückführung Probleme und löst das Blinken aus. Es kann aber auch ein verstopfter und deshalb nicht mehr richtig funktionsfähiger Partikelfilter dahinterstecken. Oder Sensoren wie der Kurbelwellen- oder Differenzdrucksensor kommen als Übeltäter infrage. Manchmal liegt die Lösung sogar ganz wo anders – denn selbst defekte Bremsleuchten bzw. der Bremslichtschalter können dazu führen, dass die Vorglühlampe blinkt.