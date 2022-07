Was genau kommt bei der HU auf Sie zu?

Die regelmäßige Hauptuntersuchung ist für jeden Pkw, also auch für alle im Fuhrparkmanagement verwalteten Fahrzeuge, Pflicht. Nur mit einer gültigen Prüfplakette darf das Auto weiterhin am Verkehrsgeschehen teilnehmen. Insofern ist dieser Pflichttermin für Autofahrer öfters mit Nervosität verbunden, speziell, wenn das Fahrzeug schon älter ist und sich etwaige Verschleißerscheinungen bemerkbar machen: Wird der Prüfer die Bremsen monieren? Ist der Rost noch im Rahmen? Fragen wie diese beurteilt letztlich der Prüfer und alles, was Sie tun können, ist das Fahrzeug gut in Schuss halten und vor der HU von einer Werkstatt checken zu lassen.

Doch bei der Hauptuntersuchung gilt wie bei vielen Dingen: Je besser Sie Bescheid wissen, wie es läuft, desto weniger Verunsicherung herrscht und desto weniger können Sie letztlich falsch machen. Insofern bereiten wir Sie an dieser Stelle einfach mal vor.

Diese zehn Fragen und Antworten zur HU sollten Sie kennen: