Ist das Getriebe kaputt, wird es schnell ziemlich teuer. Allerdings liegt es auch in Ihrer Hand, die Schaltung möglichst zu schonen. So reduzieren Sie den Verschleiß.

Mit guter Pflege lassen sich Getriebeschäden meistens verhindern

Es gehört zu den äußerst komplexen Bauteilen im Auto, denen wir oft zu wenig Feingefühl schenken. Dabei kann es eigentlich nur im Interesse eines jeden Fuhrparks sein, alle Fahrzeuggetriebe pfleglich zu behandeln. Haut man hier zum Beispiel ständig die Gänge so unachtsam rein, dass es ordentlich knirscht, schmerzt das nicht nur in den Ohren. Wer sein Getriebe in diesem und einer Reihe anderer Punkte nicht pflegt, muss damit rechnen, dass es dort schneller zu Reparaturen kommt. Und die können je nach Automodell und Umfang des Schadens sehr teuer werden.

Im Umkehrschluss heißt das aber auch: Wer ein paar entscheidende Dinge tut bzw. unterlässt, kann dafür sorgen, dass das Getriebe im Bestfall ein ganzes Autoleben lang hält. Dabei hilft es vor allem, sich Nachlässigkeiten und verbreitete Fehler zu verkneifen.

Mit diesen Tipps hält das Getriebe Ihres Autos ewig: