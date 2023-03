Falsche Verhaltensmuster fördern Staus

Niemand mag sie, doch sie scheinen zum Leben eines jeden Autofahrers naturgemäß dazuzugehören. Die Rede ist von all den kleinen und großen Staus, in denen wir jährlich mit dem Auto feststecken. Stundenlang. Das wird auch den in die kostenlose Software des Fuhrparks eingebuchten Nutzern nicht anders gehen.

Ein Aspekt, der dabei häufig ausgeblendet wird: Sehr oft sind die Autofahrer zum einen durch ihr falsches Verhalten daran beteiligt, dass überhaupt ein Stau entsteht. Oder sie sorgen zumindest durch ebenso kontraproduktive Reaktionen dafür, dass das nervige Stop-and-Go sich übermäßig zieht. Das heißt im Umkehrschluss: Würde jeder von uns sich ein paar entscheidende Marotten verkneifen, wäre unser lästiger Feind, der Stau, zumindest seltener und kürzer ein so hartnäckiger Begleiter. Was können wir dafür also tun?

Mit diesen fatalen Fehlern sorgen Autofahrer für Stillstand: