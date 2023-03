Typische Fahrfehler passieren oft unbewusst

Die Autobahn hat man nur selten (fast) für sich alleine. Sehr oft herrscht hier, das werden auch die Nutzer im Fuhrpark kennen, reges Gedränge. Gerade im dichten Verkehr und noch dazu bei hohem Tempo läuft eine Menge schief. Weil Autofahrer hier so einige Marotten an den Tag legen, die auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer von Nachteil sein können. Weil es diverse typische Fahrfehler auf der Autobahn gibt, die den Verkehrsfluss stören oder im schlimmsten Fall sogar zu Unfällen führen.

Doch wie das bei Marotten so ist: Häufig registriert man sie selbst gar nicht und verfällt in eine Art Trott, in der das leidige Verhalten geradezu verinnerlicht wird. Zeit, das zu ändern. Wir rütteln Sie daher mal dezent wach und sagen Ihnen, welche Fahrfehler Sie sich ganz schnell abgewöhnen sollten. Zum einen, weil Sie dann sicherer fahren – zum anderen, weil Sie schneller und stressfreier ankommen.

Welche dieser schlechten Angewohnheiten auf der Autobahn haben auch Sie?