Welche Regeln gelten auf dem Kundenparkplatz?

Wer einen Kundenparkplatz benutzt, hat oft das Gefühl, hier gelten keine Regeln. Fahrzeuge fahren einfach abrupt aus den Lücken, gegen die Fahrtrichtung oder nebeneinander. Dabei ist es für jeden Autofahrer, also ebenso die Nutzer des dienstlichen Fuhrparks, wichtig zu wissen: Auch auf Privatparkplätzen oder Firmengeländen, die eben nicht zu den öffentlichen Parkplätzen gehören, gelten Regeln. Doch was ist anders als im normalen Straßenverkehr?

Was ist mit rechts vor links?

Was auf dem Gelände, das beispielsweise zu einem Supermarkt gehört, gilt, legt der Eigentümer fest. Oft steht jedoch bereits an der Einfahrt „Hier gilt die StVO“. Das bedeutet, dass die Straßenverkehrsordnung was Tempo, Vorfahrt etc. gilt, auch auf dem Parkplatz Anwendung findet. Allerdings sollten Sie hier immer genau schauen, ob nicht doch Sonderregeln festgelegt worden sind. So kann der Firmenparkplatz zum Beispiel bestimmen, dass Sie auf der linken statt wie sonst üblich auf der rechten Seite fahren. Dazu muss es dann jeweils Hinweisschilder geben. Ebenso darf die Firma verlangen, dass Sie eine Parkscheibe auslegen.

Wichtig zu wissen: Rechts vor links gilt in der Regel nur an Kreuzungen und Einmündungen, es sei denn der Parkplatz hat markierte Fahrspuren. Generell sollten Sie sich auf Parkplätzen aber nicht auf die Rechts vor links-Regel verlassen.

Wer zahlt bei einem Unfall?

Verstoßen Sie gegen die StVO, kann dies anders als im öffentlichen Raum nicht mit Bußgeldern geahndet werden. Für denjenigen, der sich an die Regeln gehalten und trotzdem einen Blechschaden kassiert hat, kann das die unangenehme Konsequenz haben, dass er möglicherweise trotzdem ebenfalls für den Schaden aufkommen muss. Deshalb sollten Sie auf Firmenparkplätzen besonders vorsichtig und rücksichtsvoll fahren.

Fahren Sie möglichst nicht schneller als 10 km/h bzw. Schrittgeschwindigkeit, so dass Sie jederzeit anhalten können. Das kann auch bei der Schuldfrage im Unfallfall wichtig sein. So haftet zum Beispiel nicht automatisch derjenige, der rückwärts aus einer Parklücke zurückgesetzt ist, wenn der Unfallgegner auf dem Parkplatz zu schnell fuhr oder nicht genug Sicherheitsabstand hielt.