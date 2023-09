Verkehrszeichen 277.1 gehört zu den Neulingen unter den Verkehrszeichen

Die Chance, dass Sie es noch nie irgendwo gesehen haben, ist ziemlich hoch. Denn das Verkehrssymbol mit der Kennnummer 277.1 ist noch relativ jung. Erst im April 2020, als die Straßenverkehrsordnung (StVO) geändert wurde, gehörte es zu den Neulingen unter den Verkehrszeichen. Konkret lautet sein Name „Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen“. Hier finden Sie eine Abbildung des Verkehrszeichens. Was müssen die Nutzer im Fuhrpark dazu wissen?

Wie ist das Überholverbot zu verstehen?

So ganz versteht man dieses neue Verkehrsschild, wenn man es noch nie gesehen hat, auch nicht unbedingt auf Anhieb. Zu sehen sind darauf links ein rotes Auto und rechts in schwarz ein Fahrrad und ein Motorroller. Das alles in Form der üblichen Überholverbotsschilder – nämlich auf einem weißen, runden Kreis mit roter Umrandung. Und um ein Überholverbot geht es hier auch. Zeichen 277.1 verbietet nämlich, dass einspurige Fahrzeuge, also Fahrräder, Mofas, Roller oder Motorräder, von mehrspurigen Fahrzeugen, also Autos oder Lkw, überholt werden dürfen.

Was droht bei Missachtung von Verkehrszeichen 277.1?

Gerade für einspurige Fahrzeuge kann es sehr schnell gefährlich werden, wenn sie überholt werden. Denn Autos und Lkw halten hier häufig zu wenig Abstand. Speziell an unübersichtlichen oder engen Straßenabschnitten kann das zum Problem werden – und genau da soll das neue Verkehrsschild für mehr Sicherheit sorgen. Wenn Sie es sehen, sollten Sie sein Verbot unbedingt befolgen – auch wenn Sie es noch so lästig finden, etwa hinter einem langsamen Roller herzufahren: Wer Zeichen 277.1 missachtet, muss nicht nur mit 70 Euro Bußgeld, sondern außerdem mit einem Punkt in Flensburg rechnen.