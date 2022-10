Stabile Seitenlage regelmäßig auffrischen

Im Prinzip ist die stabile Seitenlage ein simples Manöver. Und wir alle lernen sie irgendwann beim Ersten-Hilfe-Kurs in der Fahrschule. Doch was ist später im Autofahrer-Alltag? Hand aufs Herz – da sind die meisten von uns nicht mehr so sicher, wie genau man eine bewusstlose Person seitlich lagern muss. Da das jedoch auch für die Fahrer im Fuhrpark wichtig ist und im Notfall über Leben und Tod entscheiden kann, sollte man hier etwaige Erinnerungslücken unbedingt auffüllen. Dazu gehört ebenso, dass man den Erste-Hilfe-Kurs am besten alle paar Jahre wiederholt.

Was bewirkt die stabile Seitenlage?

Grundsätzlich sollten Sie sie stabile Seitenlage bei bewusstlosen Personen anwenden. Sie können nämlich mitunter z.B. nicht mehr richtig husten oder würgen, wenn sie sich verschlucken und könnten im Mundraum bluten oder an ihrem Erbrochenem oder sonstigen Fremdkörpern in der Lunge ersticken. Die stabile Seitenlage verhindert das. Dafür muss sie allerdings richtig ausgeführt werden.

Welche Schritte sind wichtig?

Wir beziehen uns dabei an dieser Stelle auf die neue stabile Seitenlage, die es seit 2010 gibt und die einfacher zu handhaben ist als das Verfahren, das zuvor Standard für Ersthelfer war. Im ersten Schritt knien Sie sich neben die Person, strecken deren Beine aus und legen den näheren Arm, mit der Handinnenfläche nach oben, angewinkelt nach oben. Den zweiten Arm der Person kreuzen Sie vor der Brust, Handoberfläche an deren Backe. Den ferneren Oberschenkel der bewusstlosen Person beugen Sie auf der gleichen Seite und ziehen sie zu sich. Der Oberschenkel muss im rechten Winkel zur Hüfte liegen. Der Kopf der Person wird nach hinten geneigt und ihr Mund geöffnet. Die Hand unter der Wange unterstützt dabei, dass die Atemwege frei bleiben.

Wichtig ist anschließend, dass Sie bis zum Eintreffen der Sanitäter bei der Person bleiben und Bewusstsein sowie Atmung immer wieder überprüfen. Und wichtig: Wenn der Betroffene keine normale Atmung hat, sollten Sie gleich zur Reanimation übergehen. Können Sie nicht ausschließen, dass er eine Wirbelsäulenverletzung hat, ist es sinnvoll, einen zweiten Helfer seinen Kopf halten und alle Stellungswechsel zeitgleich machen zu lassen.