Was sind die Vorteile von Carsharing?

Flexibilität ist heute beim Auto enorm wichtig. Das gilt auch für die Art und Weise, wie lange man sich an ein Fahrzeug bindet bzw. es nutzt. Für den Fuhrpark oder für die Privatnutzung kann es dabei unter Umständen sinnvoll sein, kein Auto zu kaufen oder zu leasen. Sondern Carsharing zu machen. Speziell in Großstädten, wo es ein großes Angebot an Carsharing-Fahrzeugen gibt, ist das eine gute Alternative, zumal die Standorte häufig flexibel sind und eine schnelle Verfügbarkeit rund um die Uhr möglich ist.

Dabei werden die Fahrzeuge kurzzeitig je nach Bedarf angemietet und mit anderen Carsharing-Nutzern geteilt. Halter des Fahrzeugs ist der Carsharing-Anbieter, also muss er sich um all die Begleiterscheinungen wie Versicherungen, Wertverlust, Inspektionen, Reparaturen, TÜV etc. kümmern. Selbst Benzin ist in der Regel inklusive. Schauen Sie sich für die Auswahl die verschiedenen Mietmodelle genau an, also etwa die Abrechnungsmethode. Teils wird minutengenau abgerechnet, dann wieder stundenweise. Andere bieten tageweise Anmietungen an.

Wann ist Carsharing günstiger als ein eigenes Auto?

Ob sich das Carsharing-Modell für Sie lohnt, hängt anderem davon ab, wie lange und wie weit Sie fahren wollen. Meist werden zusätzliche Gebühren je nach Anzahl der gefahrenen Kilometer fällig. Hier sollten Sie genau rechnen, welche Kosten mit Anmeldegebühr, monatlicher Grundgebühr etc. auf Sie zukommen.

Lohnenswert ist Carsharing vor allem, wenn Sie ein Fahrzeug nur dann und wann für ein paar Stunden brauchen. Wer es tagelang, etwa für einen Businesstrip, mieten möchte, nimmt besser einen Mietwagen. Denn während zum Beispiel 9 Cent pro Minute beim Carsharing noch super klingen, sind das in 24 Stunden bereits 129,60 Euro. Oft sind diese Autos ohnehin nur 48 Stunden am Stück nutzbar und Auslandsfahrten nicht erlaubt. Auch auf dem Land ist Carsharing nicht die beste Wahl, weil die Verfügbarkeit viel geringer und die Entfernung zur nächsten Station meist zu weit ist. Grundsätzlich gilt: Je weniger Kilometer Sie im Jahr zurücklegen, desto eher lohnt sich Carsharing. Bei bis zu 10.000 Kilometern jährlich fahren Sie mit Carsharing meist günstiger als mit einem eigenen Fahrzeug.