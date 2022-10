Wie funktioniert die Motorbremse?

Wer viel bergab fährt und ständig auf das Bremspedal tritt, wird das bald zu spüren bekommen. Die Bremsen erhitzen dabei nämlich enorm und der Verschleiß lässt nicht lange auf sich warten. Als schonendere Variante wird daher oft zur Motorbremse geraten, um die Geschwindigkeit zu drosseln. Doch die im Fuhrpark verwalteten Fahrer sollten dazu ein wenig mehr wissen, vor allem, wie die Motorbremse richtig genutzt wird.

Die Motorbremse hat zunächst den Vorteil, dass sie die Bremsanlage, die über das Bremspedal betätigt wird, schont. Wenn Sie bergab in einen niedrigeren Gang runterschalten und vom Gaspedal gehen, wird bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor die Kraftstoffzufuhr unterbrochen und der Motor wird langsamer. Das ist die sogenannte Schubabschaltung. Der Effekt: Auch die Geschwindigkeit sinkt. Wichtig ist dabei, dass Sie weder Gas- noch Kupplungspedal betätigen.

Die Motorbremse braucht Gefühl und Zeit

Wer die Motorbremse nutzt, sollte auf keinen Fall sofort mehrere Gänge nach unten springen, sondern sachte und über eine längere Strecke Gang für Gang vorgehen. Sie können beispielsweise nicht bei Tempo 120 einfach in den zweiten Gang schalten. Ansonsten kann es passieren, dass Sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren und außerdem Motor und Getriebe beschädigen, wenn Sie die Höchstdrehzahl überschreiten. Achten Sie außerdem darauf, die Kupplung beim Runterschalten vorsichtig zu betätigen und nicht ruckartig wieder einzulegen.

Gut ist die Motorbremse dann, wenn Sie Zeit haben, die Geschwindigkeit allmählich und mit Gefühl zu reduzieren. Etwa an einer Ampel, die Sie schon von Weitem auf sich zukommen sehen oder bei steilen Abfahrten, etwa in der Tiefgarage, oder längeren Fahrten von einem Berg ins Tal. Hier ist die Motorbremse eine Wohltat für Ihre Bremsen. Darüber hinaus fahren Sie in der Zeit, in der sie aktiv ist, extrem spritsparend. Ebenso eignet sie sich, um bei Glätte vorsichtig und sicher abzubremsen. Völlig ungeeignet ist sie hingegen, wenn Sie unvorhersehbar abrupt bremsen müssen. Und eins sollten Sie unbedingt bedenken: Wenn Sie mit dem Motor bremsen, sieht ihr Hintermann das nicht – es werden keine Bremsleuchten betätigt.